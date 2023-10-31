У російському місті Солікамськ на заводі "Урал" стався вибух — фото

31 жовтня на одному з найбільших військово-промислових заводів РФ стався вибух. Йдеться про "Солікамський завод Урал" у Пермському краї.
Вибух на заводі у РФ
У російському МНС заявили, що у другому корпусі заводу стався "хлопок", який начебто не вплинув на роботу підприємства. Постраждалих немає.
Місцеві мешканці повідомляють, що у деяких будинках вибило вікна. Місцевий канал СольТВ заявив, що вибух "завдав шкоди найближчим будинкам" і існує загроза повторного вибуху.
Наразі прохід на територію заводу заборонений.
За даними російських Телеграм-каналів, вибух стався у цеху з виробництва пороху.
"Солікамський завод Урал" є одним із найбільших військово-промислових заводів у Росії. Там виготовляють фарбу, вироби з гуми та пластмаси, а також порох та вибухові речовини.
Що відомо про вибухи в РФ
Нагадаємо, що 29 жовтня СБУ атакувала безпілотниками Афіпський нафтопереробний заводу на території Краснодарського краю.
Відомо, що внаслідок атаки було знищено вартісне обладнання.
У СБУ наголосили, що Афіпський НПЗ забезпечував паливом армію РФ в Україні.
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