У російському місті Солікамськ на заводі "Урал" стався вибух — фото

31 жовтня на одному з найбільших військово-промислових заводів РФ стався вибух. Йдеться про "Солікамський завод Урал" у Пермському краї.

Вибух на заводі у РФ

У російському МНС заявили, що у другому корпусі заводу стався "хлопок", який начебто не вплинув на роботу підприємства. Постраждалих немає.

Місцеві мешканці повідомляють, що у деяких будинках вибило вікна. Місцевий канал СольТВ заявив, що вибух "завдав шкоди найближчим будинкам" і існує загроза повторного вибуху.

Наразі прохід на територію заводу заборонений.

За даними російських Телеграм-каналів, вибух стався у цеху з виробництва пороху.

"Солікамський завод Урал" є одним із найбільших військово-промислових заводів у Росії. Там виготовляють фарбу, вироби з гуми та пластмаси, а також порох та вибухові речовини.

Що відомо про вибухи в РФ

Нагадаємо, що 29 жовтня СБУ атакувала безпілотниками Афіпський нафтопереробний заводу на території Краснодарського краю.

Відомо, що внаслідок атаки було знищено вартісне обладнання.

У СБУ наголосили, що Афіпський НПЗ забезпечував паливом армію РФ в Україні.