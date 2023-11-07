У російському Таганрозі пролунав вибух біля аеропорту з гвинтокрилами — фото

У російському місті Таганрог вранці 7 листопада пролунав потужний вибух неподалік від аеропорту. Після вибуху спалахнуло кілька гвинтокрилів.

Вибух в Таганрозі

За даними місцевих жителів, на околицях Таганрога пролунав потужний вибух. Як стверджують очевидці, "затремтіли будинки, вікна, земля".

Як повідомляється, вибух стався поряд з аеропортом. У мережі публікують кадри з місця подій, на яких видніється дим.

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, на аеродромі у Таганрозі після вибуху палають гвинтокрили.

Росіяни дійсно системно використовують аеродром Таганрогу для базування зокрема вертолітних підрозділів, але не тільки. Системи ППО, техніка до перекиду в України - все це рясно систематично квітне там, - зазначив Андрющенко. Поширити

Вибухи на території РФ

Останнім часом на території Росії почастішала кількість вибухів та пожеж. Часто їх пов'язують з атаками невідомих ударних безпілотників. Зокрема 14 жовтня, в пляжному районі Сочі лунали вибухи. Місцями в окрузі вимкнулось світло, а влада повідомила про нібито збиття дронів.

Також БпЛА нібито атакував військову частину у Карачеві Брянської області. У той самий день вибухи ще було чутно в Бєлгородській області. Тоді ж російські терористи заявили про роботу ППО.

Окрім цього 5 жовтня безпілотники атакували об'єкти інфраструктури у Курській, Білгородської області. У Красноярському краї сталася пожежа.

Також 15 жовтня СБУ показала відео успішної атаки на електричну підстанцію Красна Яруга в Бєлгородській області.

Саме до неї в тому числі були підключені військові об‘єкти РФ.

Також 29 жовтня безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

Окрім того, наголошується, що в результаті вибуху на території заводу спалахнула пожежа.

Представники оперативного штабу заявляють, що на території НПЗ сталося "локальне загоряння, яке було оперативно ліквідовано службами заводу протягом півгодини. Причини події встановлюються".