У російському Таганрозі пролунав вибух біля аеропорту з гвинтокрилами — фото

У російському місті Таганрог вранці 7 листопада пролунав потужний вибух неподалік від аеропорту. Після вибуху спалахнуло кілька гвинтокрилів.
Вибух в Таганрозі
За даними місцевих жителів, на околицях Таганрога пролунав потужний вибух. Як стверджують очевидці, "затремтіли будинки, вікна, земля".
Як повідомляється, вибух стався поряд з аеропортом. У мережі публікують кадри з місця подій, на яких видніється дим.
Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, на аеродромі у Таганрозі після вибуху палають гвинтокрили.
Вибухи на території РФ
Останнім часом на території Росії почастішала кількість вибухів та пожеж. Часто їх пов'язують з атаками невідомих ударних безпілотників. Зокрема 14 жовтня, в пляжному районі Сочі лунали вибухи. Місцями в окрузі вимкнулось світло, а влада повідомила про нібито збиття дронів.
Також БпЛА нібито атакував військову частину у Карачеві Брянської області. У той самий день вибухи ще було чутно в Бєлгородській області. Тоді ж російські терористи заявили про роботу ППО.
Окрім цього 5 жовтня безпілотники атакували об'єкти інфраструктури у Курській, Білгородської області. У Красноярському краї сталася пожежа.
Також 15 жовтня СБУ показала відео успішної атаки на електричну підстанцію Красна Яруга в Бєлгородській області.
Саме до неї в тому числі були підключені військові об‘єкти РФ.
Також 29 жовтня безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.
Окрім того, наголошується, що в результаті вибуху на території заводу спалахнула пожежа.
Представники оперативного штабу заявляють, що на території НПЗ сталося "локальне загоряння, яке було оперативно ліквідовано службами заводу протягом півгодини. Причини події встановлюються".
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