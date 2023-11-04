У РФ заявили про атаку дронів у двох областях
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У РФ заявили про атаку дронів у двох областях

Дрон
Джерело:  online.ua

4 листопада росіяни заявили про 4 нібито збитих українських безпілотники. Вони атакували відразу в двох областях.

У РФ знову “бавовна”

Як зазначається, нібито українські дрони атакували Бєлгородську та Курську області.

Засоби ППО знищили вночі чотири українських БпЛА над територіями Бєлгородської та Курської областей, повідомило Міноборони РФ, – йдеться в дописі.

Російське відомство не повідомляє про наслідки атаки безпілотників.

Вибухи на території РФ

Останнім часом на території Росії почастішала кількість вибухів та пожеж. Часто їх пов'язують з атаками невідомих ударних безпілотників. Зокрема 14 жовтня, в пляжному районі Сочі лунали вибухи. Місцями в окрузі вимкнулось світло, а влада повідомила про нібито збиття дронів.

Також нещодавно БпЛА нібито атакував військову частину у Карачеві Брянської області. У той самий день вибухи ще було чутно в Бєлгородській області. Тоді ж російські терористи заявили про роботу ППО.

Окрім цього 5 жовтня безпілотники атакували об'єкти інфраструктури у Курській, Білгородської області. У Красноярському краї сталася пожежа.

За словами губернатора  Курській області Романа Старовойта, атаки нібито були у Суджанському, Коренівському і Глушківському районах. 

Старовойт повідомляв, що були відключення електропостачання.

Також 15 жовтня СБУ показала відео успішної атаки на електричну підстанцію Красна Яруга в Бєлгородській області.

Саме до неї в тому числі були підключені військові об‘єкти РФ.

Також 29 жовтня безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.

Окрім того, наголошується, що в результаті вибуху на території заводу спалахнула пожежа.

Приблизно о 03:24 на території нафтопереробного заводу у Сіверському районі Краснодарського краю впав БПЛА, - йдеться в повідомленні.

Представники оперативного штабу заявляють, що на території НПЗ сталося "локальне загоряння, яке було оперативно ліквідовано службами заводу протягом півгодини. Причини події встановлюються".

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