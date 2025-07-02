В Румынии будут судить пророссийского политика Джорджеску — что известно
Категория
Мир
Дата публикации

В Румынии будут судить пророссийского политика Джорджеску — что известно

Джорджеску
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Прокуратура Румынии передала в суд дело, в котором фигурирует антизападный экскандидат в президенты Келин Джорджеску, по обвинению в пропаганде экстремистских идей.

Главные тезисы

  • Келин Джорджеску, известного антизападными и антинаучными взглядами, обвиняют в пропаганде экстремистских идей в Румынии.
  • Судебный процесс будет рассматривать дело, где Джорджеску считается нарушителем Уголовного кодекса Румынии.
  • Румынская прокуратура установила, что Джорджеску публично пропагандировал идеи фашизма, расизма и антисемитизма.

Пророссийского румынского политика Джорджеску будут судить

Об этом говорит сообщение на сайте прокуратуры.

Румынская прокуратура установила, что в течение 2020-2025 годов Джорджеску по меньшей мере пять раз нарушил статью Уголовного кодекса, запрещающую публичное пропагандирование идей фашистского, расистского или ксенофобского характера.

Речь идет, в частности, о пропаганде пронацистского и антисемитского легионерского движения, которое действовало в Румынии после Первой мировой войны и в годы Второй, и его деятелей — в частности, первого лидера движения Корнелиу Зеля Кодряну и диктатора Иона Антонеску.

В то время как обычно срок давности по статье о прославлении экстремистской идеологии в Румынии составляет до трех лет, в случае Джорджеску он был продлен из-за продолжительности преступления.

Дело, как указано, будет рассматриваться судом сектора 1 Бухареста.

Напомним, что в начале года против Джорджеску открыли уголовное производство сразу по шести статьям, среди которых было в частности подстрекательство к свержению конституционного строя.

Этому предшествовали подозрения в адрес Джорджеску по поводу нарушений в финансировании его избирательной кампании.

Известный антизападными и антинаучными взглядами Келин Джорджеску сенсационно победил в первом туре выборов президента Румынии в декабре 2024 года. Но Конституционный суд страны отменил результаты, сославшись на иностранное вмешательство в выборы.

В конце концов, Джорджеску запретили участвовать в повторных выборах президента Румынии, на которых победил прозападный и либеральный мэр Бухареста Никушор Дан.

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