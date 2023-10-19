В секторе Газа погибла украинка. В Израиле подтвердили смерть 18 украинцев

В секторе Газа впервые подтвердили гибель украинки. В то же время в израильском МВД подтвердили гибель 18 граждан Украины.

Ситуация с эвакуацией из Сектора Газа

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона сообщил, что в секторе Газа подтверждена гибель украинки, ее данные уже установлены.

В целом количество украинцев, нуждающихся в эвакуации из Газы, составляет 308 человек. По словам посла, в последующие дни оно может увеличиться до 400 граждан.

Относительно сектора Газа ситуация, к сожалению, еще больше усложняется. У нас в списке эвакуации количество людей уже перевалило за 300. Сейчас 308, но она увеличивается постоянно. Я думаю, что может подойти к отметке 400 в течение следующего дня-двух. Надеюсь, что эвакуация все же начнется. Поделиться

Утром 19 октября в МИД Молдовы сообщили, что министры иностранных дел Украины, Молдовы и Румынии договорились объединить усилия для эвакуации своих граждан из сектора Газа.

Погибшие украинцы в Израиле

Посол добавил, что МВД Израиля подтвердило смерть 18 украинцев, а не 23, как сообщалось ранее.

У нас подтверждена информация о 18 погибших, не 23. Эта информация не соответствует действительности. Поделиться

Из Израиля эвакуировали около 450 украинцев тремя рейсами. 19 октября в Румынию должен вылететь еще один рейс.