В секторе Газа погибла украинка. В Израиле подтвердили смерть 18 украинцев

В секторе Газа впервые подтвердили гибель украинки. В то же время в израильском МВД подтвердили гибель 18 граждан Украины.
Ситуация с эвакуацией из Сектора Газа
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона сообщил, что в секторе Газа подтверждена гибель украинки, ее данные уже установлены.
В целом количество украинцев, нуждающихся в эвакуации из Газы, составляет 308 человек. По словам посла, в последующие дни оно может увеличиться до 400 граждан.
Утром 19 октября в МИД Молдовы сообщили, что министры иностранных дел Украины, Молдовы и Румынии договорились объединить усилия для эвакуации своих граждан из сектора Газа.
Погибшие украинцы в Израиле
Посол добавил, что МВД Израиля подтвердило смерть 18 украинцев, а не 23, как сообщалось ранее.
Из Израиля эвакуировали около 450 украинцев тремя рейсами. 19 октября в Румынию должен вылететь еще один рейс.
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