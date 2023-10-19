У Секторі Гази загинула українка. В Ізраїлі підтвердили смерть 18 українців

Ситуація з евакуацією з Сектора Гази

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону повідомив, що у Секторі Газа підтверджена загибель українки, її дані вже встановлені.

Загалом кількість українців, які потребують евакуації з Гази становить 308 людей. За словами посла, у наступні дні вона може збільшитися до 400 громадян.

Стосовно Сектору Гази ситуація, на жаль, ще більше ускладнюється. У нас у списку на евакуацію кількість людей уже перевалила за 300. Зараз 308, але вона збільшується постійно. Я думаю, що може підійти до позначки 400 протягом наступного дня-двох. Сподіваюсь, що евакуація все ж таки почнеться. Поширити

Зранку 19 жовтня у МЗС Молдови повідомили, що міністри закордонних справ України, Молдови та Румунії домовилися об'єднати зусилля задля евакуації своїх громадян із Сектору Гази.

Загиблі українці в Ізраїлі

Посол додав, що МВС Ізраїлю підтвердило смерть 18 українців, а не 23, як повідомлялося раніше.

У нас підтверджена інформація стосовно 18 загиблих, не 23. Ця інформація не відповідає дійсності. Поширити

З Ізраїлю евакуювали близько 450 українців трьома рейсами. 19 жовтня до Румунії має вилетіти ще один рейс.