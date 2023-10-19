У Секторі Гази загинула українка. В Ізраїлі підтвердили смерть 18 українців

У Секторі Газа вперше підтвердили загибель українки. Водночас в ізраїльському МВС підтвердили загибель 18 громадян України.
Ситуація з евакуацією з Сектора Гази
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону повідомив, що у Секторі Газа підтверджена загибель українки, її дані вже встановлені.
Загалом кількість українців, які потребують евакуації з Гази становить 308 людей. За словами посла, у наступні дні вона може збільшитися до 400 громадян.
Зранку 19 жовтня у МЗС Молдови повідомили, що міністри закордонних справ України, Молдови та Румунії домовилися об'єднати зусилля задля евакуації своїх громадян із Сектору Гази.
Загиблі українці в Ізраїлі
Посол додав, що МВС Ізраїлю підтвердило смерть 18 українців, а не 23, як повідомлялося раніше.
З Ізраїлю евакуювали близько 450 українців трьома рейсами. 19 жовтня до Румунії має вилетіти ще один рейс.
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