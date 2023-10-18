В Ізраїлі зросла кількість загиблих українців — посол

Станом на 18 жовтня унаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль загинули 23 громадяни України. Водночас в МЗС України повідомляють про 13 загиблих.

Збільшилася кількість жертв серед українців в Ізраїлі

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив, що, згідно з оновленими даними, внаслідок нападу на Ізраїль загинули 23 громадянина України.

Це друга після США кількість загиблих іноземців під час нападу. Поширити

According to the updated report, 23 Ukrainian nationals were killed by #Hamas as a result of the attack on Israel. This is the second only to USA number of foreigners killed in the attack. #Israel_under_attack #IsraelUkraine — Michael Brodsky (@michael_brodsk) October 18, 2023

Нагадаємо, що за даними українського МЗС, в Ізраїлі загинули 13 українців, ще 6 вважаються зниклими безвісти.

Також у Секторі Гази наразі перебувають майже 260 українців. Евакуація звідти наразі заблокована.

Що відомо про втрати Ізраїлю та Палестини

Кількість загиблих в Ізраїлі від нападу ХАМАС 7 жовтня становить понад 1400 осіб.

Серед військових кількість загиблих досягла 304 осіб.

У Палестині заявили, що 3478 людей було вбито відтоді, як Ізраїль почав бомбардувати Газу 7 жовтня у відповідь на атаку ХАМАС.

17 жовтня МОЗ Палестини заявило, що Ізраїль завдав авіаудару по лікарні Ахлі-Араб у Секторі Гази. Al Jazeera передає, що загинули близько 500 людей.

Ізраїль заявив, що причиною удару стала ракета ХАМАС, яка не долетіла до цілі.