В Ізраїлі зросла кількість загиблих українців — посол
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В Ізраїлі зросла кількість загиблих українців — посол

Загиблі українці в Ізраїлі
Джерело:  Посол Ізраїлю в Україні

Станом на 18 жовтня унаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль загинули 23 громадяни України. Водночас в МЗС України повідомляють про 13 загиблих.

Збільшилася кількість жертв серед українців в Ізраїлі

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив, що, згідно з оновленими даними, внаслідок нападу на Ізраїль загинули 23 громадянина України.

Це друга після США кількість загиблих іноземців під час нападу.

Нагадаємо, що за даними українського МЗС, в Ізраїлі загинули 13 українців, ще 6 вважаються зниклими безвісти.

Також у Секторі Гази наразі перебувають майже 260 українців. Евакуація звідти наразі заблокована.

Що відомо про втрати Ізраїлю та Палестини

Кількість загиблих в Ізраїлі від нападу ХАМАС 7 жовтня становить понад 1400 осіб.

Серед військових кількість загиблих досягла 304 осіб.

У Палестині заявили, що 3478 людей було вбито відтоді, як Ізраїль почав бомбардувати Газу 7 жовтня у відповідь на атаку ХАМАС.

17 жовтня МОЗ Палестини заявило, що Ізраїль завдав авіаудару по лікарні Ахлі-Араб у Секторі Гази. Al Jazeera передає, що загинули близько 500 людей.

Ізраїль заявив, що причиною удару стала ракета ХАМАС, яка не долетіла до цілі.

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