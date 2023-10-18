В Ізраїлі зросла кількість загиблих українців — посол

Станом на 18 жовтня унаслідок атаки ХАМАС на Ізраїль загинули 23 громадяни України. Водночас в МЗС України повідомляють про 13 загиблих.
Збільшилася кількість жертв серед українців в Ізраїлі
Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський повідомив, що, згідно з оновленими даними, внаслідок нападу на Ізраїль загинули 23 громадянина України.
Нагадаємо, що за даними українського МЗС, в Ізраїлі загинули 13 українців, ще 6 вважаються зниклими безвісти.
Також у Секторі Гази наразі перебувають майже 260 українців. Евакуація звідти наразі заблокована.
Що відомо про втрати Ізраїлю та Палестини
Кількість загиблих в Ізраїлі від нападу ХАМАС 7 жовтня становить понад 1400 осіб.
Серед військових кількість загиблих досягла 304 осіб.
У Палестині заявили, що 3478 людей було вбито відтоді, як Ізраїль почав бомбардувати Газу 7 жовтня у відповідь на атаку ХАМАС.
17 жовтня МОЗ Палестини заявило, що Ізраїль завдав авіаудару по лікарні Ахлі-Араб у Секторі Гази. Al Jazeera передає, що загинули близько 500 людей.
Ізраїль заявив, що причиною удару стала ракета ХАМАС, яка не долетіла до цілі.
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