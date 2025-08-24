В сети вирусится новый ИИ для создания бесплатных видео — как попробовать

Компания Google неожиданно открыла бесплатный доступ к своей новейшей и мощной "нейронке" Veo 3. Она позволяет всем желающим создать реалистичные клипы с озвучкой.
Главные тезисы
- Уникальная возможность будет бесплатной до утра 25 августа.
- Узнайте, как просто и быстро создать нужное видео.
Google преподнес сюрприз пользователям сети
Воспользоваться услугами новинки могут все пользователи Google Gemini, даже у которых нет платной подписки.
Что важно понимать, ранее нейросеть была доступна подписчикам тарифного плана Google AI Ultra за 250 долл/месяц.
Однако впоследствии компания открыла ограниченный доступ к модели пользователям более дешевого тарифа AI Pro за 20 долл./месяц.
Алгоритм создания видео в Veo 3:
Функция доступна в приложении Gemini (Android и iOS), но проще всего получить доступ через его веб-версию.
Зайдите на сайт чат-бота;
В селекторе режимов внизу выберите "Видео".
Введите описание желаемого видео, при необходимости прикрепите пример с фото;
Отправьте запрос и дождитесь завершения генерации. Процесс занимает несколько минут, итоговый ролик длится около 8 секунд.
