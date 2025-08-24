В сети вирусится новый ИИ для создания бесплатных видео — как попробовать

Компания Google неожиданно открыла бесплатный доступ к своей новейшей и мощной "нейронке" Veo 3. Она позволяет всем желающим создать реалистичные клипы с озвучкой.

Google преподнес сюрприз пользователям сети

Воспользоваться услугами новинки могут все пользователи Google Gemini, даже у которых нет платной подписки.

Что важно понимать, ранее нейросеть была доступна подписчикам тарифного плана Google AI Ultra за 250 долл/месяц.

Однако впоследствии компания открыла ограниченный доступ к модели пользователям более дешевого тарифа AI Pro за 20 долл./месяц.

До понедельника, 25 августа, 07:00 по Киеву, пользователи могут поиграть с прорывной нейронкой и создать три видео (с одного аккаунта). Поделиться

Алгоритм создания видео в Veo 3:

Функция доступна в приложении Gemini (Android и iOS), но проще всего получить доступ через его веб-версию.