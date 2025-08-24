У мережі віруситься новий ШІ для створення безплатних відео — як спробувати

Компанія Google неочікувано відкрила безплатний доступ до своєї новітньої та найпотужнішої "нейронки" Veo 3. Вона дає можливість усіх охочим створити реалістичні кліпи з озвученням.
Головні тези:
- Унікальна можливість буде безкоштовною до ранку 25 серпня.
- Дізнайтеся, як просто та швидко створити потрібне відео.
Google зробив сюрприз користувачам мережі
Скористатися послугами новинки можуть всі користувачі Google Gemini, навіть у яких немає платної підписки.
Що важливо розуміти, раніше нейромережа була доступна підписникам тарифного плану Google AI Ultra за 250 дол/місяць.
Однак згодом компанія відкрила обмежений доступ до моделі користувачам дешевшого тарифу AI Pro за 20 дол /місяць.
Алгоритм створення відео у Veo 3:
Функція доступна в застосунку Gemini (Android і iOS), але найпростіше отримати доступ через його веб-версію.
Зайдіть на сайт чат-бота;
У селекторі режимів внизу виберіть опцію "Відео".
Введіть опис бажаного відео, за необхідності прикріпіть приклад із фото;
Надішліть запит і дочекайтеся завершення генерації. Процес займає кілька хвилин, підсумковий ролик триває близько 8 секунд.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-