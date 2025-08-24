У мережі віруситься новий ШІ для створення безплатних відео — як спробувати

Компанія Google неочікувано відкрила безплатний доступ до своєї новітньої та найпотужнішої "нейронки" Veo 3. Вона дає можливість усіх охочим створити реалістичні кліпи з озвученням.

Google зробив сюрприз користувачам мережі

Скористатися послугами новинки можуть всі користувачі Google Gemini, навіть у яких немає платної підписки.

Що важливо розуміти, раніше нейромережа була доступна підписникам тарифного плану Google AI Ultra за 250 дол/місяць.

Однак згодом компанія відкрила обмежений доступ до моделі користувачам дешевшого тарифу AI Pro за 20 дол /місяць.

До понеділка, 25 серпня, 07:00 за Києвом, користувачі можуть погратися з проривною нейронкою і створити три відео (з одного акаунта). Поширити

Алгоритм створення відео у Veo 3:

Функція доступна в застосунку Gemini (Android і iOS), але найпростіше отримати доступ через його веб-версію.