У мережі віруситься новий ШІ для створення безплатних відео — як спробувати
Категорія
Технології
Дата публікації

У мережі віруситься новий ШІ для створення безплатних відео — як спробувати

Google зробив сюрприз користувачам мережі
Джерело:  online.ua

Компанія Google неочікувано відкрила безплатний доступ до своєї новітньої та найпотужнішої "нейронки" Veo 3. Вона дає можливість усіх охочим створити реалістичні кліпи з озвученням.

Головні тези:

  • Унікальна можливість буде безкоштовною до ранку 25 серпня.
  • Дізнайтеся, як просто та швидко створити потрібне відео.

Google зробив сюрприз користувачам мережі

Скористатися послугами новинки можуть всі користувачі Google Gemini, навіть у яких немає платної підписки.

Що важливо розуміти, раніше нейромережа була доступна підписникам тарифного плану Google AI Ultra за 250 дол/місяць.

Однак згодом компанія відкрила обмежений доступ до моделі користувачам дешевшого тарифу AI Pro за 20 дол /місяць.

До понеділка, 25 серпня, 07:00 за Києвом, користувачі можуть погратися з проривною нейронкою і створити три відео (з одного акаунта).

Алгоритм створення відео у Veo 3:

Функція доступна в застосунку Gemini (Android і iOS), але найпростіше отримати доступ через його веб-версію.

  • Зайдіть на сайт чат-бота;

  • У селекторі режимів внизу виберіть опцію "Відео".

  • Введіть опис бажаного відео, за необхідності прикріпіть приклад із фото;

  • Надішліть запит і дочекайтеся завершення генерації. Процес займає кілька хвилин, підсумковий ролик триває близько 8 секунд.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
"Штучного інтелекту не існує". Американський бізнесмен шокував світ новою заявою
Що не так зі штучним інтелектом
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Штучний інтелект стає все більш схильним до "галюцинацій"
Що не так з окремими моделями ШІ
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Експерти розкрили феномен закоханості людей у штучний інтелект
Як ШІ закохує у себе людей

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?