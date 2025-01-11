В Шотландии планируется построить три крупнейшие в Европе системы хранения энергии аккумуляторного типа для более стремительного внедрения возобновляемой энергетики.
Главные тезисы
- Строительство в Шотландии трех крупнейших систем хранения энергии аккумуляторного типа в Европе позволит более эффективно использовать возобновляемые источники энергии.
- Новые электростанции обеспечат способность поставлять в сеть достаточное количество электроэнергии для миллионов домохозяйств в течение двух часов.
- Технология аккумуляторных систем хранения энергии позволяет выравнивать спрос и предложение на электроэнергию, повышая эффективность использования ресурсов.
- Строительство аккумуляторных систем хранения энергии включает выделение значительных средств из инвестиционного фонда, что свидетельствует о важности данного проекта.
- Планируется, что ввод новых электростанций будет завершен к 2028 году, что позволит улучшить инфраструктуру и обеспечить стабильное энергоснабжение в регионе.
Что известно о строительстве аккумуляторных систем хранения энергии в Шотландии
Отмечается, что 800 млн. фунтов на реализацию проекта было выделено из инфраструктурного инвестиционного фонда.
Строительство будет включать в себя две новые мощные электростанции с общим объемом производства 1,5 гигаватта.
Как отмечают представители крупнейшего поставщика аккумуляторных батарей в Великобритании Copenhagen Infrastructure Partners, строительство начнется в Южном Ланаркшире, а также в Файфе.
В чем состоит особенность этих систем хранения электроэнергии
Две новые электростанции планируют ввести в эксплуатацию в 2027-2028 годах. Они должны дополнить уже строящуюся Coalburn 1, которая должна заработать в октябре 2025 года.
По данным CIP, каждая из батарей мощностью 500 мегаватт больше любой другой в Европе.
Итого три системы смогут хранить и поставлять в сеть 3 ГВт/ч электроэнергии, что достаточно для обеспечения 4,5 млн домохозяйств в течение двух часов.
Особенность аккумуляторных систем хранения энергии состоит в том, что они могут заряжаться, когда цены на электроэнергию низкие, и разряжаться в периоды пикового спроса.
Отмечается, что эта технология жизненно важна для балансировки спроса, когда производители электроэнергии не могут соответствовать прогнозируемому использованию.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-