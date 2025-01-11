В Шотландии планируется построить три крупнейшие в Европе системы хранения энергии аккумуляторного типа для более стремительного внедрения возобновляемой энергетики.

Что известно о строительстве аккумуляторных систем хранения энергии в Шотландии

Отмечается, что 800 млн. фунтов на реализацию проекта было выделено из инфраструктурного инвестиционного фонда.

Строительство будет включать в себя две новые мощные электростанции с общим объемом производства 1,5 гигаватта.

Электросети

Как отмечают представители крупнейшего поставщика аккумуляторных батарей в Великобритании Copenhagen Infrastructure Partners, строительство начнется в Южном Ланаркшире, а также в Файфе.

В чем состоит особенность этих систем хранения электроэнергии

Две новые электростанции планируют ввести в эксплуатацию в 2027-2028 годах. Они должны дополнить уже строящуюся Coalburn 1, которая должна заработать в октябре 2025 года.

По данным CIP, каждая из батарей мощностью 500 мегаватт больше любой другой в Европе.

Итого три системы смогут хранить и поставлять в сеть 3 ГВт/ч электроэнергии, что достаточно для обеспечения 4,5 млн домохозяйств в течение двух часов.

Особенность аккумуляторных систем хранения энергии состоит в том, что они могут заряжаться, когда цены на электроэнергию низкие, и разряжаться в периоды пикового спроса.

Отмечается, что эта технология жизненно важна для балансировки спроса, когда производители электроэнергии не могут соответствовать прогнозируемому использованию.