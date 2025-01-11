В Шотландии готовятся построить системы хранения энергии. Чем они особенные
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Технологии
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В Шотландии готовятся построить системы хранения энергии. Чем они особенные

Системы хранения энергии
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Источник:  Financial Times

В Шотландии планируется построить три крупнейшие в Европе системы хранения энергии аккумуляторного типа для более стремительного внедрения возобновляемой энергетики.

Главные тезисы

  • Строительство в Шотландии трех крупнейших систем хранения энергии аккумуляторного типа в Европе позволит более эффективно использовать возобновляемые источники энергии.
  • Новые электростанции обеспечат способность поставлять в сеть достаточное количество электроэнергии для миллионов домохозяйств в течение двух часов.
  • Технология аккумуляторных систем хранения энергии позволяет выравнивать спрос и предложение на электроэнергию, повышая эффективность использования ресурсов.
  • Строительство аккумуляторных систем хранения энергии включает выделение значительных средств из инвестиционного фонда, что свидетельствует о важности данного проекта.
  • Планируется, что ввод новых электростанций будет завершен к 2028 году, что позволит улучшить инфраструктуру и обеспечить стабильное энергоснабжение в регионе.

Что известно о строительстве аккумуляторных систем хранения энергии в Шотландии

Отмечается, что 800 млн. фунтов на реализацию проекта было выделено из инфраструктурного инвестиционного фонда.

Строительство будет включать в себя две новые мощные электростанции с общим объемом производства 1,5 гигаватта.

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Электросети

Как отмечают представители крупнейшего поставщика аккумуляторных батарей в Великобритании Copenhagen Infrastructure Partners, строительство начнется в Южном Ланаркшире, а также в Файфе.

В чем состоит особенность этих систем хранения электроэнергии

Две новые электростанции планируют ввести в эксплуатацию в 2027-2028 годах. Они должны дополнить уже строящуюся Coalburn 1, которая должна заработать в октябре 2025 года.

По данным CIP, каждая из батарей мощностью 500 мегаватт больше любой другой в Европе.

Итого три системы смогут хранить и поставлять в сеть 3 ГВт/ч электроэнергии, что достаточно для обеспечения 4,5 млн домохозяйств в течение двух часов.

Особенность аккумуляторных систем хранения энергии состоит в том, что они могут заряжаться, когда цены на электроэнергию низкие, и разряжаться в периоды пикового спроса.

Отмечается, что эта технология жизненно важна для балансировки спроса, когда производители электроэнергии не могут соответствовать прогнозируемому использованию.

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