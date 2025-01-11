У Шотландії готуються будувати системи зберігання енергії. Чим вони особливі
Категорія
Технології
Дата публікації

У Шотландії готуються будувати системи зберігання енергії. Чим вони особливі

Системи зберігання енергії
Джерело:  Financial Times

У Шотландії планують побудувати три найбільші у Європі системи зберігання енергії акумуляторного типу для більш стрімкого впровадження відновлювальної енергетики. 

Головні тези:

  • У Шотландії планується будівництво трьох найбільших у Європі систем зберігання енергії акумуляторного типу.
  • Будівництво включатиме дві нові потужні електростанції із загальним обсягом виробництва 1,5 гігавата.
  • Нові електростанції мають забезпечити здатність зберігати та постачати в мережу 3 ГВт/год електроенергії, достатньої для 4,5 млн домогосподарств на дві години.
  • Акумуляторні системи зберігання енергії важливі для балансування попиту та ефективного використання електроенергії.
  • Технологія систем зберігання енергії дозволяє заряджатися в періоди низьких цін та розряджатися в періоди пікового попиту.

Що відомо про будівництво акумуляторних систем зберігання енергії у Шотландії

Зазначається, що 800 млн фунтів на реалізацію проєкту було виділено з інфраструктурного інвестиційного фонду.

Будівництво включатиме дві нові потужні електростанції із загальним обсягом виробництва 1,5 гігавата.

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Як зазначають представники найбільшого постачальника акумуляторних батарей у Великій Британії Copenhagen Infrastructure Partners, будівництво розпочнеться у у Південному Ланаркширі, а також у Файфі.

У чому полягає особливість цих систем зберігання електроенергії

Дві нові електростанції планують ввести в експлуатацію у 2027 — 2028 роках. Вони мають доповнити Coalburn 1, яка вже будується і має запрацювати у жовтні 2025 року.

За даними CIP, кожна з батарей потужністю 500 мегават є більшою за будь-яку іншу в Європі.

Разом три системи зможуть зберігати та постачати в мережу 3 ГВт/год електроенергії, що достатньо для забезпечення 4,5 млн домогосподарств протягом двох годин.

Особливість акумуляторних систем зберігання енергії полягає в тому, що вони можуть заряджатися, коли ціни на електроенергію низькі, і розряджатися в періоди пікового попиту.

Зазначається, що ця технологія є життєво важливою для балансування попиту, коли виробники електроенергії не можуть відповідати прогнозованому використанню.

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