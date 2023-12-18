В США автомобиль врезался в кортеж Байдена
Категория
Мир
Дата публикации

В США автомобиль врезался в кортеж Байдена

дтп
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Источник:  Reuters

Вечером в воскресенье, 17 декабря, неизвестный автомобиль въехал в кортеж президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена. В результате ДТП глава Белого дома и первая леди не пострадали.

В США автомобиль врезался в кортеж Байдена

Инцидент произошел в городе Уилмингтон, штат Делавар, около 20:00 по местному времени. По свидетельству очевидца, автомобиль столкнулся с внедорожником из кортежа охраны президента США.

Агенты Секретной службы быстро оцепили виновника ДТП, перекрывшего движение по улице, вытащили оружие и направили его на темнокожего водителя за рулем.

Затем агенты секретной службы сопровождали шокированного Байдена к его автомобилю.

ДТП произошло после встречи президента США и его супруги Джилл с членами предвыборной команды в избирательном штабе. Они благополучно вернулись в свой дом в Уилмингтоне и находятся в безопасности.

ДТП с кортежами высокопоставленных чиновников

5 августа 2023 кортеж бывшего кандидата в президенты Турции Кемаля Киличдароглу попал в ДТП с участием микроавтобуса. В результате инцидента пострадали четыре человека, из них двое журналистов.

А в 2021 году кортеж президента Киргизии Садыра Жапарова попал в ДТП в Иссык-Кульской области. В результате аварии погиб сотрудник охраны главы государства, еще трое пострадали.

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