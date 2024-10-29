Житель штата Айова умер в результате инфицирования смертельно опасной болезнью, известной как лихорадка Ласса, которая приводит к кровотечению из глаз.

Что известно об обнаруженном в США смертельном случае инфицирования лихорадкой Ласса

Отмечается, что в целом лихорадка Ласса по симптомам чем-то сродни инфицированию вирусом Эбола, однако при этом она еще и вызывает кровотечение из глаз.

Сообщается, что инфицированный вернулся в США из Западной Африки в начале этого месяца, откуда привез очень редкую для США болезнь.

Представители Центра контроля и профилактики заболеваний США заявили, что пациент заболел не во время путешествия, поэтому риск для других пассажиров авиакомпании, по которой он путешествовал, является "чрезвычайно низким".

Считается, что до появления симптомов больные этим вирусом не являются заразными, а сама лихорадка Ласса не передается во время случайного контакта.

Врачи

Пациент, имя которого не был обнародован, помещен в изолятор в больнице при медицинском центре Университета штата Айова в Айова-Сити. В понедельник тестирование, проведенное Сетью лабораторного реагирования штата Небраска, показало, что пациент скончался от лихорадки Ласса. Если результаты подтвердятся, случай в Айове станет девятым известным случаем заболевания лихорадкой Ласса с 1969 года среди путешественников, возвращающихся в США из районов, где распространена эта болезнь, - подчеркивается в материале издания. Поделиться

В настоящее время ЦКЗ помогает представителям здравоохранения идентифицировать людей, контактировавших с больным после появления у него симптомов. За находящимися в тесном контакте будет установлено наблюдение продолжительностью в три недели.

Есть ли угроза эпидемии из-за инцидента с инфицированием путешественника лихорадкой Ласса

Лихорадка Ласса, вызываемая вирусом Ласса, является относительно распространенным заболеванием в Западной Африке. Ежегодно там выявляют от 100 тыс. до 300 тыс. случаев заражения. Около 5 тыс. пациентов из этого числа не выживают.

Симптомы болезни обычно легки и включают в себя лихорадку, усталость и головную боль. Однако у некоторых людей вирус может вызвать рвоту, затрудненное дыхание, отек лица и боль в спине, груди или желудке. В некоторых случаях наблюдаются кровотечения из носа или рта.

Без своевременного лечения болезнь постепенно прогрессирует, что приводит к шоку, судорогам, тремору, дезориентации и комы. Четверть пациентов также ощущают временную глухоту, которая со временем возвращается.

Беременные женщины, заболевшие поздними сроками беременности, имеют 80-процентную вероятность потерять ребенка или умереть сами.

Сам вирус переносится грызунами и попадает в человека через контакт с мочой или фекалиями инфицированных животных. В редких случаях он может передаваться между людьми через прямой контакт с кровью или биологическими жидкостями больного человека, слизистыми оболочками или половым путем.

Лихорадка Ласса была названа в честь нигерийского города, где врачи, прошедшие обучение на Западе, впервые зафиксировали ее в 1969 году.