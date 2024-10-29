У США чоловік помер від смертельно небезпечної лихоманки Ласса. Що про неї відомо
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

У США чоловік помер від смертельно небезпечної лихоманки Ласса. Що про неї відомо

Вірус Ласса
Джерело:  Daily Mail

Житель штату Айова помер внаслідок інфікування смертельно небезпечною хворобою, відомою як лихоманка Ласса, яка призводить до кровотечі з очей. 

Головні тези:

  • Лихоманка Ласса призводить до кровотечі з очей та смертельного впливу на організм людини.
  • Хворобу спричинює вірус Ласса, який передається через контакт з інфікованими гризунами або людьми.
  • Симптоми включають лихоманку, втому, головний біль, а в особливо важких випадках - блювота, утруднене дихання та кровотечі з носу та рота.
  • Без своєчасного лікування хвороба може прогресувати, призводячи до шоку, судом, тремору та навіть смерті.
  • Заходи безпеки включають ідентифікацію та спостереження контактних осіб, а також уникання прямого контакту з кров'ю або біологічними рідинами інфікованих людей.

Що відомо про виявлений у США смертельний випадок інфікування лихоманкою Ласса

Зазначається, що загалом лихоманка Ласса за симптомами чимось схожа на інфікування вірусом Ебола, однак при цьому вона ще й викликає кровотечу з очей.

Повідомляється, що інфікований повернувся до США з із Західної Африки на початку цього місяця, звідки привіз дуже рідкісну для США хворобу.

Представники Центру контролю і профілактики захворювань США заявили, що пацієнт захворів не під час подорожі, тож ризик для інших пасажирів авіакомпанії, якою він подорожував, є "надзвичайно низьким".

Вважається, що до появи симптомів хворі на цей вірус не є заразними, а сама лихоманка Ласса не передається під час випадкового контакту.

Житель США помер внаслідок інфікування лихоманкою Ласса
Лікарі

Пацієнта, ім'я якого не було оприлюднене, помістили в ізолятор в лікарні при медичному центрі Університету штату Айова в Айова-Сіті. У понеділок тестування, проведене Мережею лабораторного реагування штату Небраска, показало, що пацієнт помер від лихоманки Ласса. Якщо результати підтвердяться, випадок в Айові стане дев'ятим відомим випадком захворювання на лихоманку Ласса з 1969 року серед мандрівників, які повертаються до США з районів, де поширена ця хвороба, — підкреслюється у матеріалі видання.

Наразі ЦКЗ допомагає представникам охорони здоров'я ідентифікувати людей, які контактували з хворим після появи в нього симптомів. За тими, хто перебував у тісному контакті, буде встановлено спостереження тривалістю в три тижні.

Чи є загроза епідемії через інцидент із інфікуванням мандрівника лихоманкою Ласса

Лихоманка Ласса, яку викликає вірус Ласса, є відносно поширеним захворюванням у Західній Африці. Щороку там виявляють від 100 тис до 300 тис випадків зараження. Біля 5 тис пацієнтів з цього числа не виживають.

Симптоми хвороби зазвичай легкі і включають лихоманку, втому і головний біль. Проте у деяких людей вірус може спричинити блювоту, утруднене дихання, набряк обличчя і біль у спині, грудях або шлунку. В деяких випадках спостерігаються кровотечі з носу чи рота. 

Без своєчасного лікування хвороба поступово прогресує, що призводить до шоку, судом, тремору, дезорієнтації та коми. Чверть пацієнтів також відчувають тимчасову глухоту, яка з часом повертається. 

Вагітні жінки, які захворіли на пізніх термінах вагітності, мають 80-відсоткову ймовірність втратити дитину або померти самі. 

Сам вірус переноситься гризунами і потрапляє до людини через контакт із сечею або фекаліями інфікованих тварин. У рідкісних випадках він може передаватися між людьми через прямий контакт з кров'ю або біологічними рідинами хворої людини, через слизові оболонки або статевим шляхом.

Лихоманка Ласса була названа на честь нігерійського міста, де лікарі, які пройшли навчання на Заході, вперше зафіксували її у 1969 році. 

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