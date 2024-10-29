Житель штату Айова помер внаслідок інфікування смертельно небезпечною хворобою, відомою як лихоманка Ласса, яка призводить до кровотечі з очей.
Головні тези:
- Лихоманка Ласса призводить до кровотечі з очей та смертельного впливу на організм людини.
- Хворобу спричинює вірус Ласса, який передається через контакт з інфікованими гризунами або людьми.
- Симптоми включають лихоманку, втому, головний біль, а в особливо важких випадках - блювота, утруднене дихання та кровотечі з носу та рота.
- Без своєчасного лікування хвороба може прогресувати, призводячи до шоку, судом, тремору та навіть смерті.
- Заходи безпеки включають ідентифікацію та спостереження контактних осіб, а також уникання прямого контакту з кров'ю або біологічними рідинами інфікованих людей.
Що відомо про виявлений у США смертельний випадок інфікування лихоманкою Ласса
Зазначається, що загалом лихоманка Ласса за симптомами чимось схожа на інфікування вірусом Ебола, однак при цьому вона ще й викликає кровотечу з очей.
Повідомляється, що інфікований повернувся до США з із Західної Африки на початку цього місяця, звідки привіз дуже рідкісну для США хворобу.
Представники Центру контролю і профілактики захворювань США заявили, що пацієнт захворів не під час подорожі, тож ризик для інших пасажирів авіакомпанії, якою він подорожував, є "надзвичайно низьким".
Вважається, що до появи симптомів хворі на цей вірус не є заразними, а сама лихоманка Ласса не передається під час випадкового контакту.
Наразі ЦКЗ допомагає представникам охорони здоров'я ідентифікувати людей, які контактували з хворим після появи в нього симптомів. За тими, хто перебував у тісному контакті, буде встановлено спостереження тривалістю в три тижні.
Чи є загроза епідемії через інцидент із інфікуванням мандрівника лихоманкою Ласса
Лихоманка Ласса, яку викликає вірус Ласса, є відносно поширеним захворюванням у Західній Африці. Щороку там виявляють від 100 тис до 300 тис випадків зараження. Біля 5 тис пацієнтів з цього числа не виживають.
Симптоми хвороби зазвичай легкі і включають лихоманку, втому і головний біль. Проте у деяких людей вірус може спричинити блювоту, утруднене дихання, набряк обличчя і біль у спині, грудях або шлунку. В деяких випадках спостерігаються кровотечі з носу чи рота.
Без своєчасного лікування хвороба поступово прогресує, що призводить до шоку, судом, тремору, дезорієнтації та коми. Чверть пацієнтів також відчувають тимчасову глухоту, яка з часом повертається.
Вагітні жінки, які захворіли на пізніх термінах вагітності, мають 80-відсоткову ймовірність втратити дитину або померти самі.
Сам вірус переноситься гризунами і потрапляє до людини через контакт із сечею або фекаліями інфікованих тварин. У рідкісних випадках він може передаватися між людьми через прямий контакт з кров'ю або біологічними рідинами хворої людини, через слизові оболонки або статевим шляхом.
Лихоманка Ласса була названа на честь нігерійського міста, де лікарі, які пройшли навчання на Заході, вперше зафіксували її у 1969 році.
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