В США мощный взрыв уничтожил один из цехов оборонного завода

Взрыв полностью уничтожил один из цехов завода Accurate Energetic Systems в штате Теннесси, занимающегося производством взрывчатки, в том числе для армии США.

Взрыв уничтожил цех на оборонном заводе в США

Взрыв произошел около 7:45 по местному времени, был «разрушительным», однако спасателям удалось взять ситуацию под контроль до позднего утра, сообщил шериф округа Хамфриз Крис Дэвис на пресс-конференции.

На данный момент у нас есть несколько человек, местонахождение которых неизвестно. Мы также можем подтвердить, что есть погибшие.

По данным офиса шерифа округа Хамфриз, Accurate Energetic Systems специализируется на производстве военных взрывчатых веществ.

На странице компании в Facebook говорится, что она производит «различные высокомощные взрывчатые вещества и специальную продукцию для Министерства обороны и промышленности США».

По информации издания NewsChannel 5, по меньшей мере 19 человек числятся пропавшими без вести после взрыва.

Журналист издания Ник Берес сообщил, что взрыв произошел примерно во время смены обычных рабочих смен, поэтому в этот момент на предприятии могло быть больше людей, которые приходили или уходили.