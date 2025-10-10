У США потужний вибух знищив один із цехів оборонного заводу

Вибух повністю знищив один із цехів заводу Accurate Energetic Systems у штаті Теннессі, який займається виробництвом вибухівки, зокрема для армії США.

Вибух знищив цех на оборонному заводі у США

Вибух стався близько 7:45 за місцевим часом, був «руйнівним», однак рятувальникам вдалося взяти ситуацію під контроль до пізнього ранку, повідомив шериф округу Хамфріз Кріс Девіс на пресконференції.

На цей момент у нас є кілька людей, місцеперебування яких невідоме. Ми також можемо підтвердити, що є загиблі.

За даними офісу шерифа округу Хамфріз, Accurate Energetic Systems спеціалізується на виробництві військових вибухових речовин.

На сторінці компанії у Facebook сказано, що вона виготовляє «різні високопотужні вибухові речовини і спеціальну продукцію для Міністерства оборони та промисловості США».

За інформацією видання NewsChannel 5, щонайменше 19 людей вважаються зниклими безвісти після вибуху.

Журналіст видання Нік Берес повідомив, що вибух стався приблизно під час зміни звичайних робочих змін, тож у цей момент на підприємстві могло бути більше людей, які приходили або йшли.