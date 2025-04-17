Виробляє ракетні двигуни. У США стався вибух на заводі компанії Northrop — відео

В американському штаті Юта (захід країни) стався вибух на заводі, який виробляє ракетні двигуни.
Головні тези:
- У США стався вибух на заводі компанії Northrop Grumman Innovation Systems у Юті, який виробляє ракетні двигуни.
- За даними, ніхто не постраждав через вибух, але були значні руйнування на місці події.
- Компанія Northrop є важливим постачальником твердопаливних ракетних двигунів для американських ВПС, NASA та комерційних космічних запусків.
На військовому заводі у США стався вибух
Йдеться про завод компанії Northrop Grumman Innovation Systems у місті Промонторі. Вибух стався о 7:35 ранку за місцевим часом 16 квітня (16.35 за Києвом). Повідомляється, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
Пізно ввечері вчора компанія Northrop опублікувала коротку заяву, в якій сказано, що вони ще намагаються з’ясувати причини вибуху. При цьому представники компанії відмовилися деталізувати свою заяву на окреме звернення журналістів. Зокрема вони не уточнили, яким було призначення саме тієї будівлі, де стався вибух.
Зняті місцевими телевізійниками кадри з місця вибуху засвідчили значні руйнування, але без подальшої пожежі.
Повідомляється, що компанія Northrop використовувала свій завод в Промонторі, який іноді називають Rocket Ranch ("Ракетне ранчо"), для проведення тестових запусків ракетних двигунів Sentinel. 6 березня там якраз відбулися масштабні статичні випробування твердопаливного ракетного двигуна першого ступеня.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-