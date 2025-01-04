За інформацією слідчих ФБР, чоловік, що влаштував теракт з наїздом на людей у Новому Орлеані у новорічну ніч, планував значно масштабніший теракт із використанням вибухівки.

Що відомо про плани з організації масштабного теракту у Новому Орлеані

Нападник, який загинув внаслідок перестрілки з поліцейськими у новорічну ніч в Новому Орлеані, не тільки планував здійснити наїзд на якомога більшу кількість людей, а також заклав у місті щонайменше 2 бомби, на ключових перехрестях Бурбон-стріт та Орлеан-стріт, а також на Бурбон-стріт та Тулуз-стріт, які, на щастя, не спрацювали.

Якби пристрої спрацювали, наслідки могли бути жахливими. Чому вони не вибухнули — через помилку терориста або збою передавача — поки не ясно, — зазначають журналісти видання із посиланням на інформацію слідчих ФБР. Поширити

Місце скоєння теракту у Новому Орлеані

У будинку, який перед нападом знімав терорист Шамсуд-Дін Джаббар, правоохоронці знайшли матеріали для виготовлення бомби. Для підриву двох вибухівок він планував використати передавач, який розмістив поруч.

Що відомо про наслідки новорічного теракту у Новому Орлеані

щонайменше 15 людей загинули у новорічну ніч в Новому Орлеані через дії терориста, 30 отримали поранення різної тяжкості.

Убивця, Шамсуд-Дін Джаббар, приїхав у Новий Орлеан з Техасу. Він був прихильником ІДІЛу.

Між тим представники ФБР та Міністерства внутрішньої безпеки США попереджають про ризик повторної хвилі терактів у країні.

Американським правоохоронцям було розіслано спеціальний бюлетень у якому містяться рекомендації з необхідності приділити підвищену увагу імітаторам, які можуть діяти за сценаріями виконавців попередніх терактів.

Підкреслюється, що найбільшу небезпеку становлять атаки із використанням транспортних засобів, які активно пропагують такі терористичні угруповання як ІДІЛ.