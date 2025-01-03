Представники ФБР та Міністерства внутрішньої безпеки США попереджають про ризик повторної хвилі терактів у країні.

Що відомо про загрозу повторних терактів у США

Зазначається, що американським правоохоронцям було розіслано спеціальний бюлетень у якому містяться рекомендації з необхідності приділити підвищену увагу імітаторам, які можуть діяти за сценаріями виконавців попередніх терактів.

Підкреслюється, що найбільшу небезпеку становлять атаки із використанням транспортних засобів, які активно пропагують такі терористичні угруповання як ІДІЛ.

Журналісти видання зазначають, що протягом останнього місяця терористи ІДІЛ активно закликали своїх прихильників влаштовувати атаки із використанням автівок для спричинення масових жертв.

Місце теракту у Новому Орлеані

Правоохоронні органи отримали список підозрілих ознак, які можуть свідчити про підготовку до атак:

стеження за об’єктами чи людьми;

використання підроблених документів;

оформлення кредитів для оренди транспортних засобів.

Що відомо про останню хвилю терактів у США

1 січня у Лас-Вегасі стався вибух електромобілю Tesla Cybertruck поряд із входом готелю Trump Las Vegas.

Внаслідок інциденту загинула одна людина та ще кілька отримали поранення.

Правоохоронці визнали, що вибух, скоріш за все, організував діючий військовий армії США Меттью Лівелсбергер, який тривалий час служив у підрозділі спецпризначення і мав бойові нагороди.

Того ж дня в Новому Орлеані авто в'їхало у натовп, після чого сталася стрілянина. У нападника виявили прапор терористичного угруповання ІДІЛ, що підтвердило версію терористичної атаки.