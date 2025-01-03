Представители ФБР и Министерства внутренней безопасности США предупреждают о риске повторной волны терактов в стране.
Главные тезисы
- Представители ФБР и Министерства внутренней безопасности предупреждают о возможности повторных терактов в США, особое внимание уделяя имитаторам терактов.
- Атаки с использованием транспортных средств, поддельные документы и слежка за объектами являются признаками подготовки к терактам, на которые обращают особое внимание спецслужбы.
- Недавние инциденты, включая взрыв электромобиля Tesla в Лас-Вегасе и теракт в Новом Орлеане, ставят американские спецслужбы в состояние повышенной бдительности и требуют дополнительных мер безопасности.
Что известно об угрозе повторных терактов в США
Отмечается, что американским правоохранителям был разослан специальный бюллетень, в котором содержатся рекомендации по необходимости уделить повышенное внимание имитаторам, которые могут действовать по сценариям исполнителей предыдущих терактов.
Подчеркивается, что наибольшую опасность представляют атаки с использованием транспортных средств, активно пропагандирующих такие террористические группировки как ИГИЛ.
Журналисты издания отмечают, что в течение последнего месяца террористы ИГИЛ активно призывали своих сторонников устраивать атаки с использованием автомобилей для нанесения массовых жертв.
Правоохранительные органы получили список подозрительных признаков, которые могут свидетельствовать о подготовке к атакам:
слежка за объектами или людьми;
использование поддельных документов;
оформление кредитов для аренды транспортных средств
Что известно о последней волне терактов в США
1 января в Лас-Вегасе произошел взрыв электромобиля Tesla Cybertruck возле входа в гостиницу Trump Las Vegas.
В результате инцидента погиб один человек и еще несколько получили ранения.
Правоохранители признали, что взрыв, скорее всего, организовал действующий военный армии США Мэттью Ливелсбергер, длительное время служивший в подразделении спецназначения и имевший боевые награды.
В тот же день в Новом Орлеане авто въехало в толпу, после чего произошла стрельба. У нападавшего обнаружили флаг террористической группировки ИГИЛ, что подтвердило версию террористической атаки.
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