В Новом Орлеане неизвестный въехал в толпу и начал стрелять — 10 человек погибли

Утром 1 января в американском городе Новый Орлеан в штате Луизиана автомобиль въехал в толпу. По меньшей мере, 10 человек погибли и 30 получили ранения.

Автомобиль влетел в толпу во время празднования Нового года

Как отмечают СМИ, городские власти сообщили, что авто въехало в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана.

По меньшей мере, 10 человек погибли и 30 получили ранения.

🚨 At least 10 dead, 30 injured after a truck plowed into New Year crowds in New Orleans' tourist district, Louisiana



➡️ Witnesses said the driver exited and opened fire, prompting police to respond https://t.co/TPftHBQ3jh pic.twitter.com/rpTilQIdFf — Anadolu English (@anadoluagency) January 1, 2025

Ранее телеканал CBS News, ссылаясь на свидетелей, сообщил, что грузовик на большой скорости врезался в толпу, после чего из нее вышел водитель и начал стрелять из оружия. Полиция открыла ответный огонь.

В департаменте полиции города заявили, что перед Новым Годом меры безопасности в Новом Орлеане были усилены. В момент инцидента в городе проходил концерт под открытым небом и многочисленные новогодние вечеринки.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и представители власти. Другие же подробности по поводу ситуации пока неизвестны.

Водитель совершил теракт на рождественской ярмарке в Магдебурге

Как рассказали очевидцы, автомобиль въехал на большой скорости прямо в толпу в направлении ратуши Магдебурга. Люди в панике разбегались.

После этого ярмарка была закрыта. Организаторы призвали местных жителей покинуть центр города.

По данным Bild, в результате инцидента пострадали 20 человек. Также у медиа появилась информация о погибших.

Пресссекретарь регионального правительства Матиас Шуппе заявил, что подобный наезд является терактом.

Позже, по данным спасательной службы Магдебурга, в результате наезда на толпу на Рождественской ярмарке пострадали от 60 до 80 человек.

Водитель, совершивший теракт, задержан. Предварительно известно, что он выходец из Сирии.