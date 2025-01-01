В Новом Орлеане неизвестный въехал в толпу и начал стрелять — 10 человек погибли

Утром 1 января в американском городе Новый Орлеан в штате Луизиана автомобиль въехал в толпу. По меньшей мере, 10 человек погибли и 30 получили ранения.
Главные тезисы
- В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу, в результате чего погибли 10 человек и 30 получили ранения.
- В Магдебурге водитель также совершил теракт, въехав на большой скорости в толпу на Рождественской ярмарке, погибли и пострадали.
- Свидетели сообщают о стрельбе в Новом Орлеане и панике среди людей на ярмарке в Магдебурге.
- Очевидцы присутствующих трагедий призывают покинуть места происшествия, а власти отчитываются о задержании подозреваемых.
- События в Новом Орлеане и Магдебурге вызвали волну возмущения и обсуждений в средствах массовой информации и общественности.
Автомобиль влетел в толпу во время празднования Нового года
Как отмечают СМИ, городские власти сообщили, что авто въехало в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана.
По меньшей мере, 10 человек погибли и 30 получили ранения.
🚨 At least 10 dead, 30 injured after a truck plowed into New Year crowds in New Orleans' tourist district, Louisiana— Anadolu English (@anadoluagency) January 1, 2025
➡️ Witnesses said the driver exited and opened fire, prompting police to respond https://t.co/TPftHBQ3jh pic.twitter.com/rpTilQIdFf
Ранее телеканал CBS News, ссылаясь на свидетелей, сообщил, что грузовик на большой скорости врезался в толпу, после чего из нее вышел водитель и начал стрелять из оружия. Полиция открыла ответный огонь.
В департаменте полиции города заявили, что перед Новым Годом меры безопасности в Новом Орлеане были усилены. В момент инцидента в городе проходил концерт под открытым небом и многочисленные новогодние вечеринки.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели и представители власти. Другие же подробности по поводу ситуации пока неизвестны.
Водитель совершил теракт на рождественской ярмарке в Магдебурге
Как рассказали очевидцы, автомобиль въехал на большой скорости прямо в толпу в направлении ратуши Магдебурга. Люди в панике разбегались.
После этого ярмарка была закрыта. Организаторы призвали местных жителей покинуть центр города.
По данным Bild, в результате инцидента пострадали 20 человек. Также у медиа появилась информация о погибших.
Пресссекретарь регионального правительства Матиас Шуппе заявил, что подобный наезд является терактом.
Позже, по данным спасательной службы Магдебурга, в результате наезда на толпу на Рождественской ярмарке пострадали от 60 до 80 человек.
Водитель, совершивший теракт, задержан. Предварительно известно, что он выходец из Сирии.
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