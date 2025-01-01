В Новом Орлеане неизвестный въехал в толпу и начал стрелять — 10 человек погибли
Категория
Мир
Дата публикации

В Новом Орлеане неизвестный въехал в толпу и начал стрелять — 10 человек погибли

В Новом Орлеане неизвестный въехал в толпу и начал стрелять — 10 человек погибли
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Источник:  CNN

Утром 1 января в американском городе Новый Орлеан в штате Луизиана автомобиль въехал в толпу. По меньшей мере, 10 человек погибли и 30 получили ранения.

Главные тезисы

  • В Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу, в результате чего погибли 10 человек и 30 получили ранения.
  • В Магдебурге водитель также совершил теракт, въехав на большой скорости в толпу на Рождественской ярмарке, погибли и пострадали.
  • Свидетели сообщают о стрельбе в Новом Орлеане и панике среди людей на ярмарке в Магдебурге.
  • Очевидцы присутствующих трагедий призывают покинуть места происшествия, а власти отчитываются о задержании подозреваемых.
  • События в Новом Орлеане и Магдебурге вызвали волну возмущения и обсуждений в средствах массовой информации и общественности.

Автомобиль влетел в толпу во время празднования Нового года

Как отмечают СМИ, городские власти сообщили, что авто въехало в толпу на Бурбон-стрит во Французском квартале Нового Орлеана.

По меньшей мере, 10 человек погибли и 30 получили ранения.

Ранее телеканал CBS News, ссылаясь на свидетелей, сообщил, что грузовик на большой скорости врезался в толпу, после чего из нее вышел водитель и начал стрелять из оружия. Полиция открыла ответный огонь.

В департаменте полиции города заявили, что перед Новым Годом меры безопасности в Новом Орлеане были усилены. В момент инцидента в городе проходил концерт под открытым небом и многочисленные новогодние вечеринки.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели и представители власти. Другие же подробности по поводу ситуации пока неизвестны.

Водитель совершил теракт на рождественской ярмарке в Магдебурге

Как рассказали очевидцы, автомобиль въехал на большой скорости прямо в толпу в направлении ратуши Магдебурга. Люди в панике разбегались.

После этого ярмарка была закрыта. Организаторы призвали местных жителей покинуть центр города.

По данным Bild, в результате инцидента пострадали 20 человек. Также у медиа появилась информация о погибших.

Пресссекретарь регионального правительства Матиас Шуппе заявил, что подобный наезд является терактом.

Позже, по данным спасательной службы Магдебурга, в результате наезда на толпу на Рождественской ярмарке пострадали от 60 до 80 человек.

Водитель, совершивший теракт, задержан. Предварительно известно, что он выходец из Сирии.

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