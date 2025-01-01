У Новому Орлеані невідомий в’їхав у натовп та почав стріляти — 10 людей загинуло

Вранці 1 січня в американському місті Новий Орлеан у штаті Луїзіана автівка в’їхала у натовп. Щонайменше 10 людей загинули й 30 отримали поранення.
Головні тези:
- У Новому Орлеані автівка в'їхала у натовп, внаслідок чого загинуло 10 людей та 30 отримали поранення.
- У Магдебурзі водій також вчинив теракт, в'їхавши на великій швидкості у натовп на Різдвяному ярмарку, є загиблі та постраждалі.
- Свідки повідомляють про стрілянину в Новому Орлеані та паніку серед людей на ярмарку у Магдебурзі.
- Очевидці присутніх трагедій закликають залишити місця подій, а влада звітує про затримання підозрюваних.
- Події в Новому Орлеані та Магдебурзі викликали хвилю обурення та обговорень у засобах масової інформації та серед громадськості.
Автомобіль влетів у натовп під час святкування Нового року
Як зазначають ЗМІ, міська влада повідомила, що авто в’їхало в натовп на Бурбон-стріт у Французькому кварталі Нового Орлеана.
Щонайменше 10 людей загинули і 30 отримали поранення.
🚨 At least 10 dead, 30 injured after a truck plowed into New Year crowds in New Orleans' tourist district, Louisiana— Anadolu English (@anadoluagency) January 1, 2025
➡️ Witnesses said the driver exited and opened fire, prompting police to respond https://t.co/TPftHBQ3jh pic.twitter.com/rpTilQIdFf
Раніше телеканал CBS News, посилаючись на свідків, повідомив, що вантажівка на великій швидкості врізалася в натовп, після чого з неї вийшов водій і почав стріляти зі зброї. Поліція відкрила вогонь у відповідь.
Натомість у департаменті поліції міста заявили, що перед Новим Роком заходи безпеки в Новому Орлеані було посилено. У момент інциденту у місті відбувався концерт просто неба і численні новорічні вечірки.
Наразі на місці подій працюють рятувальники й представники влади. Інші ж подробиці щодо ситуації поки що невідомі.
Водій здійснив теракт на різдвяному ярмарку у Магдебурзі
Як розповіли очевидці, автомобіль в'їхав на великій швидкості просто в натовп у напрямку ратуші Магдебурга. Люди в паніці розбігалися.
Після цього ярмарок було закрито. Організатори закликали місцевих жителів покинути центр міста.
За даними Bild, унаслідок інциденту постраждали 20 осіб. Також у медіа з'явилася інформація про загиблих.
Прессекретар регіонального уряду Матіас Шуппе заявив, що такий наїзд є терактом.
Пізніше, за даними рятувальної служби Магдебурга, внаслідок наїзду на натовп на Різдвяному ярмарку постраждали від 60 до 80 осіб.
Водія, який вчинив теракт, затримано. Попередньо відомо, що він виходець із Сирії.
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