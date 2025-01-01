У Новому Орлеані невідомий в’їхав у натовп та почав стріляти — 10 людей загинуло

Вранці 1 січня в американському місті Новий Орлеан у штаті Луїзіана автівка в’їхала у натовп. Щонайменше 10 людей загинули й 30 отримали поранення.

Автомобіль влетів у натовп під час святкування Нового року

Як зазначають ЗМІ, міська влада повідомила, що авто в’їхало в натовп на Бурбон-стріт у Французькому кварталі Нового Орлеана.

Щонайменше 10 людей загинули і 30 отримали поранення.

🚨 At least 10 dead, 30 injured after a truck plowed into New Year crowds in New Orleans' tourist district, Louisiana



➡️ Witnesses said the driver exited and opened fire, prompting police to respond https://t.co/TPftHBQ3jh pic.twitter.com/rpTilQIdFf — Anadolu English (@anadoluagency) January 1, 2025

Раніше телеканал CBS News, посилаючись на свідків, повідомив, що вантажівка на великій швидкості врізалася в натовп, після чого з неї вийшов водій і почав стріляти зі зброї. Поліція відкрила вогонь у відповідь.

Натомість у департаменті поліції міста заявили, що перед Новим Роком заходи безпеки в Новому Орлеані було посилено. У момент інциденту у місті відбувався концерт просто неба і численні новорічні вечірки.

Наразі на місці подій працюють рятувальники й представники влади. Інші ж подробиці щодо ситуації поки що невідомі.

Водій здійснив теракт на різдвяному ярмарку у Магдебурзі

Як розповіли очевидці, автомобіль в'їхав на великій швидкості просто в натовп у напрямку ратуші Магдебурга. Люди в паніці розбігалися.

Після цього ярмарок було закрито. Організатори закликали місцевих жителів покинути центр міста.

За даними Bild, унаслідок інциденту постраждали 20 осіб. Також у медіа з'явилася інформація про загиблих.

Прессекретар регіонального уряду Матіас Шуппе заявив, що такий наїзд є терактом.

Пізніше, за даними рятувальної служби Магдебурга, внаслідок наїзду на натовп на Різдвяному ярмарку постраждали від 60 до 80 осіб.

Водія, який вчинив теракт, затримано. Попередньо відомо, що він виходець із Сирії.