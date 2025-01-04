По информации следователей ФБР, мужчина, устроивший теракт с наездом на людей в Новом Орлеане в новогоднюю ночь, планировал более масштабный теракт с использованием взрывчатки.

Что известно о планах по организации масштабного теракта в Новом Орлеане

Нападающий, погибший в результате перестрелки с полицейскими в новогоднюю ночь в Новом Орлеане, не только планировал совершить наезд на как можно большее количество людей, а также заложил в городе по меньшей мере 2 бомбы, на ключевых перекрестках Бурбон-стрит и Орлеан-стрит, а также на Бурбон -Стрит и Тулуз-стрит, которые, к счастью, не сработали.

Если устройства сработали, последствия могли быть ужасными. Почему они не взорвались — из-за ошибки террориста или сбоя передатчика — пока не ясно, — отмечают журналисты издания со ссылкой на информацию следователей ФБР. Поделиться

Место совершения теракта в Новом Орлеане

В доме, который перед нападением снимал террорист Шамсуд-Дин Джаббар, правоохранители обнаружили материалы для изготовления бомбы. Для подрыва двух взрывчаток он планировал использовать передатчик, разместивший рядом.

Что известно о последствиях новогоднего теракта в Новом Орлеане

не менее 15 человек погибли в новогоднюю ночь в Новом Орлеане из-за действий террориста, 30 получили ранения разной тяжести.

Убийца, Шамсуд-Дин Джаббар, приехал в Новый Орлеан из Техаса.

Между тем, представители ФБР и Министерства внутренней безопасности США предупреждают о риске повторной волны терактов в стране.

Американским правоохранителям был разослан специальный бюллетень, в котором содержатся рекомендации по необходимости уделить повышенное внимание имитаторам, которые могут действовать по сценариям исполнителей предыдущих терактов.

Подчеркивается, что наибольшую опасность представляют атаки с использованием транспортных средств, активно пропагандирующих такие террористические группировки как ИГИЛ.