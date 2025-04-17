Производит ракетные двигатели. В США произошел взрыв на заводе компании Northrop — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Производит ракетные двигатели. В США произошел взрыв на заводе компании Northrop — видео

США
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Источник:  online.ua

В американском штате Юта (запад страны) произошел взрыв на заводе, производящем ракетные двигатели.

Главные тезисы

  • Из-за взрыва на заводе Northrop Grumman в Юте не пострадал никто, однако были зарегистрированы значительные разрушения.
  • Компания Northrop Grumman Innovation Systems является ключевым поставщиком твердотопливных ракетных двигателей для американских ВВС, NASA и коммерческих запусков.

На военном заводе в США произошел взрыв

Речь идет о заводе компании Northrop Grumman Innovation Systems в городе Промонторе. Взрыв произошел в 7:35 утра по местному времени 16 апреля (16:35 по Киеву). Сообщается, что в результате взрыва никто не пострадал.

Поздним вечером вчера компания Northrop опубликовала короткое заявление, в котором сказано, что они еще пытаются выяснить причины взрыва. При этом представители компании отказались детализировать свое заявление на отдельное обращение журналистов. В частности, они не уточнили, каким было назначение именно того здания, где произошел взрыв.

Снятые местными телевизионщиками кадры с места взрыва засвидетельствовали значительные разрушения, но без последующего пожара.

Стоит отметить, что Northrop производит твердотопливные ракетные двигатели, покрывая почти 90% потребностей американских ВВС, NASA и коммерческих космических запусков.

Сообщается, что компания Northrop использовала свой завод в Промонторе, иногда называемый Rocket Ranch ("Ракетное ранчо"), для проведения тестовых запусков ракетных двигателей Sentinel. 6 марта там как раз прошли масштабные статические испытания твердотопливного ракетного двигателя первой ступени.

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