В США неизвестный напал на политиков-демократов — есть погибшие и раненые
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В США неизвестный напал на политиков-демократов — есть погибшие и раненые

США
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Источник:  Associated Press

Утром 14 июня в штате Миннесота неизвестный, выдавая себя за полицейского, застрелил депутат палаты представителей штата Миннесота Мелиссу Хортман и ее мужа, а также ранил сенатора-демократа штата Джона Хоффмана и его жену.

Главные тезисы

  • Неизвестный напал на политиков-демократов в Миннесоте, приведя к гибели одного депутата и ее мужа, а также ранению сенатора и его супруги.
  • Политическое насилие вызывает возмущение и осуждение в США, требуя принятия мер для предотвращения подобных происшествий в будущем.
  • Подозреваемый в нападении выдавал себя за полицейского.

Нападающий в форме полицейского убил депутата и его мужа в Миннесоте

По информации правоохранителей, неизвестный, выдавая себя за полицейского, проник в дом Мелиссы Хортман в Бруклин-парке, где застрелил ее и ее мужа.

Впоследствии по схожему сценарию он совершил нападение на сенатора Джона Хоффмана и его жену в Чамплине, нанеся им несколько огнестрельных ранений.

Подозреваемый злоупотреблял доверием к нашим униформам, к тому, что они символизируют. Это предательство глубоко беспокоит тех, кто носит значок с честью и ответственностью, — отметил комиссар по вопросам общественной безопасности Боб Джейкобсон.

Начальник полиции Марк Брули добавил, что подозреваемый скрылся из задней части дома Хортман после перестрелки с полицией.

Начальник Бюро по борьбе с преступностью Дрю Эванс сообщил, что правоохранители активно разыскивают подозреваемого. Также будет произведено вскрытие, чтобы определить степень тяжести травм, но, по словам Эванса, Хортман и ее муж скончались от огнестрельных ранений.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз назвал этот инцидент "целенаправленным политическим насилием".

Мы все, в Миннесоте и по всей стране, должны противостоять любым формам политического насилия. Виновные в этом будут привлечены к ответственности.

Президент Дональд Трамп заявил, что ФБР присоединится к расследованию, отметив, что "такое ужасное насилие не будут терпеть в Соединенных Штатах Америки".

Мелисса Хортман была лидером демократов в законодательном органе штата и бывшей спикершей палаты представителей, впервые избранной в 2004 году. Джон Хоффман — демократ, впервые избранный в 2012 году, занимал должность заместителя председателя школьного совета Анока-Хеннепин.

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