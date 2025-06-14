В США неизвестный напал на политиков-демократов — есть погибшие и раненые

Утром 14 июня в штате Миннесота неизвестный, выдавая себя за полицейского, застрелил депутат палаты представителей штата Миннесота Мелиссу Хортман и ее мужа, а также ранил сенатора-демократа штата Джона Хоффмана и его жену.
Главные тезисы
- Неизвестный напал на политиков-демократов в Миннесоте, приведя к гибели одного депутата и ее мужа, а также ранению сенатора и его супруги.
- Политическое насилие вызывает возмущение и осуждение в США, требуя принятия мер для предотвращения подобных происшествий в будущем.
- Подозреваемый в нападении выдавал себя за полицейского.
Нападающий в форме полицейского убил депутата и его мужа в Миннесоте
По информации правоохранителей, неизвестный, выдавая себя за полицейского, проник в дом Мелиссы Хортман в Бруклин-парке, где застрелил ее и ее мужа.
Впоследствии по схожему сценарию он совершил нападение на сенатора Джона Хоффмана и его жену в Чамплине, нанеся им несколько огнестрельных ранений.
Начальник полиции Марк Брули добавил, что подозреваемый скрылся из задней части дома Хортман после перестрелки с полицией.
Начальник Бюро по борьбе с преступностью Дрю Эванс сообщил, что правоохранители активно разыскивают подозреваемого. Также будет произведено вскрытие, чтобы определить степень тяжести травм, но, по словам Эванса, Хортман и ее муж скончались от огнестрельных ранений.
Губернатор Миннесоты Тим Уолз назвал этот инцидент "целенаправленным политическим насилием".
Президент Дональд Трамп заявил, что ФБР присоединится к расследованию, отметив, что "такое ужасное насилие не будут терпеть в Соединенных Штатах Америки".
Мелисса Хортман была лидером демократов в законодательном органе штата и бывшей спикершей палаты представителей, впервые избранной в 2004 году. Джон Хоффман — демократ, впервые избранный в 2012 году, занимал должность заместителя председателя школьного совета Анока-Хеннепин.
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