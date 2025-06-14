У США невідомий напав на політиків-демократів — є загиблі та поранені

Вранці 14 червня у штаті Міннесота невідомий, видаючи себе за поліцейського, застрелив депутатку палати представників штату Міннесота Меліссу Хортман та її чоловіка, а також поранив сенатора-демократа штату Джона Хоффмана і його дружину.
Головні тези:
- Напад на політиків-демократів у США призвів до загибелі депутатки та її чоловіка, а також поранення сенатора-демократа та його дружини.
- Злочинець видавав себе за поліцейського та скоїв напад у двох різних місцях, що викликало широку реакцію в країні.
- Політичне насильство, зокрема напад на демократичних політиків, викликає обурення та засудження як з боку влади, так і громадськості.
Нападник у формі поліцейського вбив депутатку та її чоловіка у Міннесоті
За інформацією правоохоронців, невідомий, видаючи себе за поліцейського, проник до будинку Мелісси Хортман у Бруклін-парку, де застрелив її та її чоловіка.
Згодом за схожим сценарієм він скоїв напад на сенатора Джона Хоффмана та його дружину в Чампліні, завдавши їм кількох вогнепальних поранень.
Начальник поліції Марк Брулі додав, що підозрюваний утік із задньої частини будинку Хортман після перестрілки з поліцією.
Начальник Бюро з боротьби зі злочинністю Дрю Еванс повідомив, що правоохоронці активно розшукують підозрюваного. Також буде проведено розтин, щоб визначити ступінь тяжкості травм, але, за словами Еванса, Хортман та її чоловік померли від вогнепальних поранень.
Губернатор Міннесоти Тім Волз назвав цей інцидент "цілеспрямованим політичним насильством".
Президент Дональд Трамп заявив, що ФБР долучиться до розслідування, наголосивши, що "таке жахливе насильство не терпітимуть у Сполучених Штатах Америки".
Мелісса Хортман була лідером демократів у законодавчому органі штату та колишньою спікеркою палати представників, вперше обрана у 2004 році. Джон Хоффман — демократ, уперше обраний у 2012 році, обіймав посаду заступника голови шкільної ради Анока-Хеннепін.
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