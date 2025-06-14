У США невідомий напав на політиків-демократів — є загиблі та поранені

Вранці 14 червня у штаті Міннесота невідомий, видаючи себе за поліцейського, застрелив депутатку палати представників штату Міннесота Меліссу Хортман та її чоловіка, а також поранив сенатора-демократа штату Джона Хоффмана і його дружину.

Нападник у формі поліцейського вбив депутатку та її чоловіка у Міннесоті

За інформацією правоохоронців, невідомий, видаючи себе за поліцейського, проник до будинку Мелісси Хортман у Бруклін-парку, де застрелив її та її чоловіка.

Згодом за схожим сценарієм він скоїв напад на сенатора Джона Хоффмана та його дружину в Чампліні, завдавши їм кількох вогнепальних поранень.

Підозрюваний зловживав довірою до наших уніформ, до того, що вони символізують. Ця зрада глибоко турбує тих із нас, хто носить значок із честю й відповідальністю, — зазначив комісар із питань громадської безпеки Боб Джейкобсон. Поширити

Начальник поліції Марк Брулі додав, що підозрюваний утік із задньої частини будинку Хортман після перестрілки з поліцією.

Начальник Бюро з боротьби зі злочинністю Дрю Еванс повідомив, що правоохоронці активно розшукують підозрюваного. Також буде проведено розтин, щоб визначити ступінь тяжкості травм, але, за словами Еванса, Хортман та її чоловік померли від вогнепальних поранень.

Губернатор Міннесоти Тім Волз назвав цей інцидент "цілеспрямованим політичним насильством".

Ми всі, у Міннесоті та по всій країні, маємо протистояти будь-яким формам політичного насильства. Винні в цьому будуть притягнуті до відповідальності. Поширити

Президент Дональд Трамп заявив, що ФБР долучиться до розслідування, наголосивши, що "таке жахливе насильство не терпітимуть у Сполучених Штатах Америки".