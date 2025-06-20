В США одобрили уникальную инъекцию для борьбы с ВИЧ

В Штатах начнут использовать революционную инъекцию для профилактики ВИЧ, которую нужно делать всего дважды в год. Речь идет о ленкапавире, созданном компанией Gilead Sciences.

Что известно о ленкапавире

По словам разработчиков препарата, речь идет о действительно выдающейся эффективности — 99,9%.

Де-факто это означает, что он почти полностью исключает возможность новых случаев заражения у людей из групп риска.

С заявлением на этот счет уже выступил директор по общественной политике фонда amfAR (Фонд исследований СПИДа) Грег Миллетт.

По убеждению последнего, новый препарат действительно может положить конец передаче ВИЧ.

Миллетт также обратил внимание, что презервативы при правильном использовании помогают защититься от ВИЧ.

Несмотря на это, все большее значение приобретает PrEP — регулярное употребление профилактических препаратов, таких как ежедневные таблетки или инъекции каждые два месяца.