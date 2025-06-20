В США одобрили уникальную инъекцию для борьбы с ВИЧ
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В США одобрили уникальную инъекцию для борьбы с ВИЧ

Что известно о ленкапавире
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Источник:  The Independent

В Штатах начнут использовать революционную инъекцию для профилактики ВИЧ, которую нужно делать всего дважды в год. Речь идет о ленкапавире, созданном компанией Gilead Sciences.

Главные тезисы

  • Ленкапавир может предотвратить новые случаи заражения у людей из групп риска.
  • Перед получением дозы человек должен сдать отрицательный тест на ВИЧ.

Что известно о ленкапавире

По словам разработчиков препарата, речь идет о действительно выдающейся эффективности — 99,9%.

Де-факто это означает, что он почти полностью исключает возможность новых случаев заражения у людей из групп риска.

С заявлением на этот счет уже выступил директор по общественной политике фонда amfAR (Фонд исследований СПИДа) Грег Миллетт.

По убеждению последнего, новый препарат действительно может положить конец передаче ВИЧ.

Миллетт также обратил внимание, что презервативы при правильном использовании помогают защититься от ВИЧ.

Несмотря на это, все большее значение приобретает PrEP — регулярное употребление профилактических препаратов, таких как ежедневные таблетки или инъекции каждые два месяца.

Gilead уже продается для лечения ВИЧ под торговым названием Sunlenca. Профилактическая версия будет продаваться под другим именем — Yeztugo. Он вводится в виде двух подкожных инъекций в участок живота, создавая под кожей небольшой "горбочек", из которого препарат постепенно впитывается в организм.

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