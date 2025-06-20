У США схвалили унікальну ін'єкцію для боротьби з ВІЛ
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

У США схвалили унікальну ін'єкцію для боротьби з ВІЛ

Що наразі відомо про ленкапавір
Джерело:  The Independent

У Штатах почнуть використовувати революційну ін'єкцію для профілактики ВІЛ, яку потрібно робити лише двічі на рік. Йдеться про ленкапавір, який створила компанія Gilead Sciences.

Головні тези:

  • Ленкапавір може унеможливити нові випадки зараження у людей із груп ризику.
  • Перед отриманням дози людина має здати негативний тест на ВІЛ.

Що наразі відомо про ленкапавір

За словами розробників препарату, йдеться про дійсно видатну ефективність — 99,9%ю

Де-факто це означає, що він майже повністю унеможливлює нові випадки зараження у людей із груп ризику.

З заявою з цього приводу уже виступив директор із громадської політики фонду amfAR (Фонд досліджень СНІДу) Грег Міллетт.

На переконання останнього, новий препарат дійсно може покласти край передачі ВІЛ.

Міллетт також звернув увагу на те, що презервативи за правильного використання допомагають захиститися від ВІЛ.

Попри це, дедалі більшого значення набуває PrEP — регулярне вживання профілактичних препаратів, як-от щоденні таблетки або ін'єкції кожні два місяці.

Препарат Gilead вже продається для лікування ВІЛ під торговою назвою Sunlenca. Профілактична версія буде продаватися під іншим ім'ям — Yeztugo. Він вводиться у вигляді двох підшкірних ін'єкцій у ділянку живота, створюючи під шкірою невеличкий "горбочок", з якого препарат поступово всмоктується в організм.

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