Україна може залишитися без ліків від ВІЛ — ВООЗ б'є на сполох
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна може залишитися без ліків від ВІЛ — ВООЗ б'є на сполох

ліки
Джерело:  Reuters

 Уже незабаром Україна може відчути брак ліків для лікування ВІЛ. Окрім неї з ідентичною проблемою можуть зіткнутися Гаїті, Кенія, Лесото, Південний Судан, Буркіна-Фасо, Малі та Нігерія. Про це попереджає Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ).

Головні тези:

  • Рішення адміністрації Трампа призупинити надання іноземної допомоги може призвести до вичерпання запасів ліків у восьми країнах.
  • Глобальна мережа лабораторій з дослідження кору та краснухи також опинилася під загрозою закриття через скорочення фінансування.

Україна може зіткнутися ще з однією серйозною проблемою

Команда ВООЗ звертає увагу на те, що неочікуване рішення команди Дональда Трампа призупинити надання іноземної допомоги США "суттєво порушило" постачання ліків для лікування ВІЛ у 8 країнах.

Наразі існує висока ймовірність того, що у найближчі кілька місяців вони можуть "повністю вичерпати запаси" цих життєво необхідних медикаментів.

З заявою з цього приводу уже виступив очільник ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус.

США несуть відповідальність за те, щоб у разі припинення прямого фінансування для країн цей процес відбувався впорядковано та гуманно, надаючи можливість знайти альтернативні джерела фінансування.

Окрім того, наголошується, що Координована ВООЗ Глобальна мережа лабораторій з дослідження кору та краснухи опинилася перед загрозою негайного закриття.

Не можна також ігнорувати той факт, що просто зараз у Штатах вкотре зростає рівень захворюваності на кір.

На тлі останніх подій команда ВООЗ повідомила, що має намір скоротити свою цільову суму фінансування для надзвичайних операцій у бюджетному періоді 2026-2027 років до 872 мільйонів доларів з 1,2 мільярда.

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