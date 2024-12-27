Гендиректор ВООЗ потрапив під обстріл в столиці Ємену
Категорія
Світ
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Гендиректор ВООЗ потрапив під обстріл в столиці Ємену

ВООЗ
Тедрос Аданом Гебреїсус

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус та його команда потрапили під обстріл у столиці Ємену Сані. 

Головні тези:

  • Гендиректор ВООЗ потрапив під обстріл разом із командою в Сані, столиці Ємену.
  • У результаті інциденту один співробітник ВООЗ отримав поранення, а дві людини загинули.
  • Обстріл пошкодив диспетчерську вежу, злітно-посадкову смугу та зал вильоту в аеропорту.
  • Глава ВООЗ евакуювався з командою в безпечне місце та зазначив, що поки аеропорт не буде відремонтовано, виліт відкладається.

Що відомо про небезпечний інцидент за участю глави ВООЗ у столиці Ємену

Як зазначив Гебреїсус, обстріл відбувся у той момент, коли команда співробітників ВООЗ збиралась сісти у літак.

Глава ВООЗ підкреслив, що внаслідок обстрілу один представник його команди отримав поранення. При цьому загинули щонайменше двоє людей.

Що відомо інші наслідки обстрілу аеропорту у Сані

Окрім цього в результаті обстрілу було пошкоджено диспетчерську вежу, злітно-посадкову смугу та зал вильоту.

Нам потрібно буде зачекати, поки буде відремонтовано пошкодження аеропорту, перш ніж ми зможемо вилетіти, — зазначив Гебреїсус.

Глава ВООЗ додав, що разом з колегами зараз вже перебуває у безпечному місці.

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