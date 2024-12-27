Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус та його команда потрапили під обстріл у столиці Ємену Сані.
Головні тези:
- Гендиректор ВООЗ потрапив під обстріл разом із командою в Сані, столиці Ємену.
- У результаті інциденту один співробітник ВООЗ отримав поранення, а дві людини загинули.
- Обстріл пошкодив диспетчерську вежу, злітно-посадкову смугу та зал вильоту в аеропорту.
- Глава ВООЗ евакуювався з командою в безпечне місце та зазначив, що поки аеропорт не буде відремонтовано, виліт відкладається.
Що відомо про небезпечний інцидент за участю глави ВООЗ у столиці Ємену
Як зазначив Гебреїсус, обстріл відбувся у той момент, коли команда співробітників ВООЗ збиралась сісти у літак.
Глава ВООЗ підкреслив, що внаслідок обстрілу один представник його команди отримав поранення. При цьому загинули щонайменше двоє людей.
Що відомо інші наслідки обстрілу аеропорту у Сані
Окрім цього в результаті обстрілу було пошкоджено диспетчерську вежу, злітно-посадкову смугу та зал вильоту.
Our mission to negotiate the release of @UN staff detainees and to assess the health and humanitarian situation in #Yemen concluded today. We continue to call for the detainees' immediate release.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 26, 2024
As we were about to board our flight from Sana’a, about two hours ago, the airport… pic.twitter.com/riZayWHkvf
Глава ВООЗ додав, що разом з колегами зараз вже перебуває у безпечному місці.
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