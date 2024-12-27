Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреїсус та його команда потрапили під обстріл у столиці Ємену Сані.

Що відомо про небезпечний інцидент за участю глави ВООЗ у столиці Ємену

Як зазначив Гебреїсус, обстріл відбувся у той момент, коли команда співробітників ВООЗ збиралась сісти у літак.

Глава ВООЗ підкреслив, що внаслідок обстрілу один представник його команди отримав поранення. При цьому загинули щонайменше двоє людей.

Що відомо інші наслідки обстрілу аеропорту у Сані

Окрім цього в результаті обстрілу було пошкоджено диспетчерську вежу, злітно-посадкову смугу та зал вильоту.

Нам потрібно буде зачекати, поки буде відремонтовано пошкодження аеропорту, перш ніж ми зможемо вилетіти, — зазначив Гебреїсус. Поширити

Our mission to negotiate the release of @UN staff detainees and to assess the health and humanitarian situation in #Yemen concluded today. We continue to call for the detainees' immediate release.



As we were about to board our flight from Sana’a, about two hours ago, the airport… pic.twitter.com/riZayWHkvf — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 26, 2024

Глава ВООЗ додав, що разом з колегами зараз вже перебуває у безпечному місці.