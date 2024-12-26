Армія РФ обстріляла з дрона ринок у Нікополі — постраждало 6 людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла з дрона ринок у Нікополі — постраждало 6 людей

ДСНС України
Армія РФ обстріляла з дрона ринок у Нікополі — постраждало 6 людей
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Російські війська 26 грудня дроном атакували центральний ринок у Нікополі. Внаслідок обстрілу багато поранених.

Головні тези:

  • Армія РФ атакувала ринок у Нікополі з дрона, поранено 6 людей, серед яких 4 жінки та 2 чоловіки.
  • Рятувальники та медики оперативно надали допомогу постраждалим та доставили їх до лікарні для подальшого лікування.
  • Силами ППО вдалося збити 20 безпілотників ворога, які використовувалися під час атаки на різні області України.
  • Активна протидія з боку Сил оборони спричинила локаційні втрати для противника, збиття 11 безпілотників-імітаторів.
  • Військові зенітні ракетні війська та інші підрозділи успішно відбили повітряні атаки іноземних безпілотників над Україною.

Що відомо про обстріл РФ Нікополя

Як зазначається, російські війська завдали удару по центральному ринку в Нікополі. Постраждали 6 людей — четверо жінок і двоє чоловіків.

Рятувальники спільно з медиками "швидкої" оперативно надали постраждалим домедичну допомогу й транспортували до лікарні.

За даними рятувальників, значно пошкоджені торгові приміщення.

Сили ППО збили 20 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 26 грудня 2024 року (із 19.00 25 грудня) противник атакував 31-м ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Міллерово — РФ.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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