Армія РФ обстріляла з дрона ринок у Нікополі — постраждало 6 людей

Російські війська 26 грудня дроном атакували центральний ринок у Нікополі. Внаслідок обстрілу багато поранених.
Головні тези:
- Армія РФ атакувала ринок у Нікополі з дрона, поранено 6 людей, серед яких 4 жінки та 2 чоловіки.
- Рятувальники та медики оперативно надали допомогу постраждалим та доставили їх до лікарні для подальшого лікування.
- Силами ППО вдалося збити 20 безпілотників ворога, які використовувалися під час атаки на різні області України.
- Активна протидія з боку Сил оборони спричинила локаційні втрати для противника, збиття 11 безпілотників-імітаторів.
- Військові зенітні ракетні війська та інші підрозділи успішно відбили повітряні атаки іноземних безпілотників над Україною.
Що відомо про обстріл РФ Нікополя
Як зазначається, російські війська завдали удару по центральному ринку в Нікополі. Постраждали 6 людей — четверо жінок і двоє чоловіків.
Рятувальники спільно з медиками "швидкої" оперативно надали постраждалим домедичну допомогу й транспортували до лікарні.
За даними рятувальників, значно пошкоджені торгові приміщення.
Сили ППО збили 20 "шахедів" під час атаки РФ на Україну
Як зазначають військові, у ніч на 26 грудня 2024 року (із 19.00 25 грудня) противник атакував 31-м ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Міллерово — РФ.
Станом на 08.30 підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.
Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
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