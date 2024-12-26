Армія РФ обстріляла з дрона ринок у Нікополі — постраждало 6 людей

Російські війська 26 грудня дроном атакували центральний ринок у Нікополі. Внаслідок обстрілу багато поранених.

Що відомо про обстріл РФ Нікополя

Як зазначається, російські війська завдали удару по центральному ринку в Нікополі. Постраждали 6 людей — четверо жінок і двоє чоловіків.

Рятувальники спільно з медиками "швидкої" оперативно надали постраждалим домедичну допомогу й транспортували до лікарні.

За даними рятувальників, значно пошкоджені торгові приміщення.

Сили ППО збили 20 "шахедів" під час атаки РФ на Україну

Як зазначають військові, у ніч на 26 грудня 2024 року (із 19.00 25 грудня) противник атакував 31-м ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками інших типів із напрямків Орел, Міллерово — РФ.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях.

Через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).