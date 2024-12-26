Армия РФ обстреляла из дрона рынок в Никополе — пострадало 6 человек
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла из дрона рынок в Никополе — пострадало 6 человек

ДСНС Украины
Армия РФ обстреляла из дрона рынок в Никополе — пострадало 6 человек
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Российские войска 26 декабря дроном атаковали центральный рынок в Никополе. В результате обстрела много раненых.

Главные тезисы

  • Армия РФ атаковала рынок в Никополе из дрона, ранены 6 человек, среди которых 4 женщины и 2 человека.
  • Спасатели и медики оперативно оказали помощь пострадавшим и доставили в больницу для дальнейшего лечения.
  • Силами ПВО удалось сбить 20 беспилотников врага, которые использовались при атаке на разные области Украины.
  • Активное противодействие со стороны Сил обороны повлекло за собой локационные потери для противника, сбивание 11 беспилотников-имитаторов.
  • Военные зенитные ракетные войска и другие подразделения успешно отразили воздушные атаки иностранных беспилотников над Украиной.

Что известно об обстреле РФ Никополя

Как отмечается, российские войска нанесли удар по центральному рынку в Никополе. Пострадали 6 человек — четверо женщин и двое мужчин.

Спасатели совместно с медиками "скорой" оперативно оказали пострадавшим в медицинскую помощь и транспортировали в больницу.

По данным спасателей, значительно повреждены торговые помещения.

Силы ПВО сбили 20 "шахедов" во время атаки РФ на Украину

Как отмечают военные, в ночь на 26 декабря 2024 года (с 19.00 25 декабря) противник атаковал 31-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов по направлениям Орел, Миллерово — РФ.

По состоянию на 08.30 подтверждено избиение 20 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Киевской, Черниговской и Днепропетровской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 11 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

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