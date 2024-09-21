Армия РФ ударила дроном по авто в Никополе — погибли женщина и ребенок

Российские войска 21 сентября в Никополе ударили дроном-камикадзе по автомобилю. Два человека погибли и двое получили ранения. Среди погибших есть ребенок.
Главные тезисы
- Армия РФ атаковала дроном автомобиль в Никополе. В салоне машины было четыре человека.
- Погибли 12-летняя девочка и 25-летняя женщина.
- Мужчина и четырехлетний ребенок получили ранения, их госпитализировали.
- Девочка находится в тяжелом состоянии.
Армия РФ попала дроном по авто в Никополе
В машине находились четыре человека, в том числе двое малолетних детей.
Все получили ранения после удара дроном, а 12-летняя девочка и 25-летняя женщина — смертельные.
Пострадали 25-летний мужчина и четырехлетний ребенок. Девочка находится в тяжелом состоянии.
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За 21 сентября армия РФ около двух десятков раз атаковала Никопольский район. Кроме райцентра, под удар попали следующие общины:
Мировская;
Красногригорьевская;
Покровская;
Марганецкий.
Из-за российских атак пострадали восемь частных домов, АЗС, три хозяйственных постройки, коммунальное предприятие, три гаража. Пострадали также газопроводы, линии электропередач и несколько автомобилей.
Ракетный удар в ночь на 21 сентября в Кривом Роге унес жизни трех человек — 12-летнего мальчика, 75-летней и 79-летней женщин.
Пострадали три человека. Их госпитализировали, сейчас они находятся в состоянии средней тяжести.
После ракетного удара два дома разрушены, еще около 20-ти пострадали. Изуродованны школа, гараж и автомобиль.
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