Армия РФ ударила дроном по авто в Никополе — погибли женщина и ребенок
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ ударила дроном по авто в Никополе — погибли женщина и ребенок

Сергей Лысак / Днепропетровская ОВА
авто
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Российские войска 21 сентября в Никополе ударили дроном-камикадзе по автомобилю. Два человека погибли и двое получили ранения. Среди погибших есть ребенок.

Главные тезисы

  • Армия РФ атаковала дроном автомобиль в Никополе. В салоне машины было четыре человека.
  • Погибли 12-летняя девочка и 25-летняя женщина.
  • Мужчина и четырехлетний ребенок получили ранения, их госпитализировали.
  • Девочка находится в тяжелом состоянии.

Армия РФ попала дроном по авто в Никополе

В машине находились четыре человека, в том числе двое малолетних детей.

Все получили ранения после удара дроном, а 12-летняя девочка и 25-летняя женщина — смертельные.

Пострадали 25-летний мужчина и четырехлетний ребенок. Девочка находится в тяжелом состоянии.

Нелюди попали дроном-камикадзе по автомобилю, в котором находились люди.

Пострадавшие госпитализированы. Ребенок — «тяжелый». Обоим оказывают всю необходимую медпомощь.

Сергей Лысак

Сергей Лысак

Начальник Днепровской ОВА

Российские войска обстреливают Днепропетровскую область

За 21 сентября армия РФ около двух десятков раз атаковала Никопольский район. Кроме райцентра, под удар попали следующие общины:

  • Мировская;

  • Красногригорьевская;

  • Покровская;

  • Марганецкий.

Из-за российских атак пострадали восемь частных домов, АЗС, три хозяйственных постройки, коммунальное предприятие, три гаража. Пострадали также газопроводы, линии электропередач и несколько автомобилей.

Ракетный удар в ночь на 21 сентября в Кривом Роге унес жизни трех человек — 12-летнего мальчика, 75-летней и 79-летней женщин.

Пострадали три человека. Их госпитализировали, сейчас они находятся в состоянии средней тяжести.

После ракетного удара два дома разрушены, еще около 20-ти пострадали. Изуродованны школа, гараж и автомобиль.

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