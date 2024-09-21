Армия РФ ударила дроном по авто в Никополе — погибли женщина и ребенок

Российские войска 21 сентября в Никополе ударили дроном-камикадзе по автомобилю. Два человека погибли и двое получили ранения. Среди погибших есть ребенок.

Армия РФ попала дроном по авто в Никополе

В машине находились четыре человека, в том числе двое малолетних детей.

Все получили ранения после удара дроном, а 12-летняя девочка и 25-летняя женщина — смертельные.

Пострадали 25-летний мужчина и четырехлетний ребенок. Девочка находится в тяжелом состоянии.

Нелюди попали дроном-камикадзе по автомобилю, в котором находились люди. Пострадавшие госпитализированы. Ребенок — «тяжелый». Обоим оказывают всю необходимую медпомощь. Сергей Лысак Начальник Днепровской ОВА

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За 21 сентября армия РФ около двух десятков раз атаковала Никопольский район. Кроме райцентра, под удар попали следующие общины:

Мировская;

Красногригорьевская;

Покровская;

Марганецкий.

Из-за российских атак пострадали восемь частных домов, АЗС, три хозяйственных постройки, коммунальное предприятие, три гаража. Пострадали также газопроводы, линии электропередач и несколько автомобилей.

Ракетный удар в ночь на 21 сентября в Кривом Роге унес жизни трех человек — 12-летнего мальчика, 75-летней и 79-летней женщин.

Пострадали три человека. Их госпитализировали, сейчас они находятся в состоянии средней тяжести.

После ракетного удара два дома разрушены, еще около 20-ти пострадали. Изуродованны школа, гараж и автомобиль.