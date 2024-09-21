Армія РФ поцілила дроном по авто у Нікополі — загинули жінка і дитина

Російські війська 21 вересня у Нікополі вдарили дроном-камікадзе по автівці. Двоє людей загинуло та двоє отримали поранення. Серед загиблих є дитина.
Головні тези:
- Армія РФ атакувала дроном автомобіль у Нікополі. У салоні машини було четверо людей.
- Загинули 12-річна дівчинка та 25-річна жінка.
- Чоловік та чотирирічна дитина отримали поранення, їх госпіталізували.
- Дівчинка знаходиться у важкому стані.
Армія РФ поцілила дроном по авто у Нікополі
У машині знаходились четверо людей, зокрема двоє малолітніх дітей.
Усі отримали поранення після удару дроном, а 12-річна дівчинка і 25-річна жінка — смертельні.
Постраждали 25-річний чоловік та чотирирічна дитина. Дівчинка знаходиться у важкому стані.
Російські війська обстрілюють Дніпропетровську область
За 21 вересня армія РФ близько двох десятків разів атакувала Нікопольський район. Окрім райцентру, під удар потрапили наступні громади:
Мирівська;
Червоногригорівська;
Покровська;
Марганецька.
Через російські атаки постраждали вісім приватних будинків, АЗС, три господарських споруди, комунальне підприємство, три гаражі. Постраждала газогони, лінії електропередач та декілька автомобілів.
Ракетний удар в ніч на 21 вересня у Кривому Розі забрав життя трьох людей — 12-річного хлопчика, 75-річної та 79-річної жінок.
Постраждали троє людей. Їх госпіталізували, зараз вони знаходяться у стані середньої тяжкості.
Після ракетного удару два будинки зруйновані, ще близько 20 постраждали. Понівечені школа, гараж та автомобіль.
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