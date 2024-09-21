Армія РФ поцілила дроном по авто у Нікополі — загинули жінка і дитина
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ поцілила дроном по авто у Нікополі — загинули жінка і дитина

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
авто

Російські війська 21 вересня у Нікополі вдарили дроном-камікадзе по автівці. Двоє людей загинуло та двоє отримали поранення. Серед загиблих є дитина.

Головні тези:

  • Армія РФ атакувала дроном автомобіль у Нікополі. У салоні машини було четверо людей.
  • Загинули 12-річна дівчинка та 25-річна жінка.
  • Чоловік та чотирирічна дитина отримали поранення, їх госпіталізували. 
  • Дівчинка знаходиться у важкому стані.

Армія РФ поцілила дроном по авто у Нікополі 

У машині знаходились четверо людей, зокрема двоє малолітніх дітей. 

Усі отримали поранення після удару дроном, а 12-річна дівчинка і 25-річна жінка — смертельні.

Постраждали 25-річний чоловік та чотирирічна дитина. Дівчинка знаходиться у важкому стані.

Нелюди поцілили дроном-камікадзе по автівці, в якій знаходилися люди.  

Потерпілі госпіталізовані. Дитина — «важка». Обом надають всю необхідну меддопомогу.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Начальник Дніпровської ОВА

Російські війська обстрілюють Дніпропетровську область

За 21 вересня армія РФ близько двох десятків разів атакувала Нікопольський район. Окрім райцентру, під удар потрапили наступні громади:

  • Мирівська;

  • Червоногригорівська; 

  • Покровська;

  • Марганецька. 

Через російські атаки постраждали вісім приватних будинків, АЗС, три господарських споруди, комунальне підприємство, три гаражі. Постраждала газогони, лінії електропередач та декілька автомобілів.

Ракетний удар в ніч на 21 вересня у Кривому Розі забрав життя трьох людей — 12-річного хлопчика, 75-річної та 79-річної жінок. 

Постраждали троє людей. Їх госпіталізували, зараз вони знаходяться у стані середньої тяжкості.

Після ракетного удару два будинки зруйновані, ще близько 20 постраждали. Понівечені школа, гараж та автомобіль.

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