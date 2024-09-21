Армія РФ поцілила дроном по авто у Нікополі — загинули жінка і дитина

Російські війська 21 вересня у Нікополі вдарили дроном-камікадзе по автівці. Двоє людей загинуло та двоє отримали поранення. Серед загиблих є дитина.

Армія РФ поцілила дроном по авто у Нікополі

У машині знаходились четверо людей, зокрема двоє малолітніх дітей.

Усі отримали поранення після удару дроном, а 12-річна дівчинка і 25-річна жінка — смертельні.

Постраждали 25-річний чоловік та чотирирічна дитина. Дівчинка знаходиться у важкому стані.

Нелюди поцілили дроном-камікадзе по автівці, в якій знаходилися люди. Потерпілі госпіталізовані. Дитина — «важка». Обом надають всю необхідну меддопомогу. Сергій Лисак Начальник Дніпровської ОВА

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За 21 вересня армія РФ близько двох десятків разів атакувала Нікопольський район. Окрім райцентру, під удар потрапили наступні громади:

Мирівська;

Червоногригорівська;

Покровська;

Марганецька.

Через російські атаки постраждали вісім приватних будинків, АЗС, три господарських споруди, комунальне підприємство, три гаражі. Постраждала газогони, лінії електропередач та декілька автомобілів.

Ракетний удар в ніч на 21 вересня у Кривому Розі забрав життя трьох людей — 12-річного хлопчика, 75-річної та 79-річної жінок.

Постраждали троє людей. Їх госпіталізували, зараз вони знаходяться у стані середньої тяжкості.

Після ракетного удару два будинки зруйновані, ще близько 20 постраждали. Понівечені школа, гараж та автомобіль.