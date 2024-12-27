Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус и его команда попали под обстрел в столице Йемена Сане.
Главные тезисы
- Гендиректор ВОЗ и его команда подверглись обстрелу в столице Йемена, что привело к раненым и погибшим среди сотрудников.
- Инцидент повредил диспетчерскую башню, взлетно-посадочную полосу и зал вылета в аэропорту Сане, необходимы ремонтные работы.
- Глава ВОЗ с командой были эвакуированы в безопасное место, вылет отложен до устранения последствий обстрела.
- Обстрел произошел в момент, когда сотрудники ВОЗ готовились к вылету, один член команды ранен, двое погибли.
- Состояние безопасности гендиректора ВОЗ и его коллег в данный момент обеспечено, они остаются на безопасном месте.
Что известно об опасном инциденте с участием главы ВОЗ в столице Йемена
Как отметил Гебреисус, обстрел произошел в тот момент, когда команда сотрудников ВОЗ собиралась сесть в самолет.
Глава ВОЗ подчеркнул, что в результате обстрела один представитель его команды получил ранения. При этом погибли по меньшей мере два человека.
Что известно другие последствия обстрела аэропорта в Сане
Кроме этого в результате обстрела были повреждены диспетчерская башня, взлетно-посадочная полоса и зал вылета.
Our mission to negotiate the release of @UN staff detainees and to assess the health and humanitarian situation in #Yemen concluded today. We continue to call for the detainees' immediate release.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 26, 2024
As we were about to board our flight from Sana’a, about two hours ago, the airport… pic.twitter.com/riZayWHkvf
Глава ВОЗ добавил, что вместе с коллегами сейчас находится в безопасном месте.
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