Гендиректор ВОЗ попал под обстрел в столице Йемена
Категория
Мир
Дата публикации

Гендиректор ВОЗ попал под обстрел в столице Йемена

ВОЗ
Тедрос Аданом Гебреисус
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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус и его команда попали под обстрел в столице Йемена Сане.

Главные тезисы

  • Гендиректор ВОЗ и его команда подверглись обстрелу в столице Йемена, что привело к раненым и погибшим среди сотрудников.
  • Инцидент повредил диспетчерскую башню, взлетно-посадочную полосу и зал вылета в аэропорту Сане, необходимы ремонтные работы.
  • Глава ВОЗ с командой были эвакуированы в безопасное место, вылет отложен до устранения последствий обстрела.
  • Обстрел произошел в момент, когда сотрудники ВОЗ готовились к вылету, один член команды ранен, двое погибли.
  • Состояние безопасности гендиректора ВОЗ и его коллег в данный момент обеспечено, они остаются на безопасном месте.

Что известно об опасном инциденте с участием главы ВОЗ в столице Йемена

Как отметил Гебреисус, обстрел произошел в тот момент, когда команда сотрудников ВОЗ собиралась сесть в самолет.

Глава ВОЗ подчеркнул, что в результате обстрела один представитель его команды получил ранения. При этом погибли по меньшей мере два человека.

Что известно другие последствия обстрела аэропорта в Сане

Кроме этого в результате обстрела были повреждены диспетчерская башня, взлетно-посадочная полоса и зал вылета.

Нам нужно будет подождать, пока будут отремонтированы повреждения аэропорта, прежде чем мы сможем вылететь, — отметил Гебреисус.

Глава ВОЗ добавил, что вместе с коллегами сейчас находится в безопасном месте.

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