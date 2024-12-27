Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус и его команда попали под обстрел в столице Йемена Сане.

Что известно об опасном инциденте с участием главы ВОЗ в столице Йемена

Как отметил Гебреисус, обстрел произошел в тот момент, когда команда сотрудников ВОЗ собиралась сесть в самолет.

Глава ВОЗ подчеркнул, что в результате обстрела один представитель его команды получил ранения. При этом погибли по меньшей мере два человека.

Что известно другие последствия обстрела аэропорта в Сане

Кроме этого в результате обстрела были повреждены диспетчерская башня, взлетно-посадочная полоса и зал вылета.

Нам нужно будет подождать, пока будут отремонтированы повреждения аэропорта, прежде чем мы сможем вылететь, — отметил Гебреисус. Поделиться

Our mission to negotiate the release of @UN staff detainees and to assess the health and humanitarian situation in #Yemen concluded today. We continue to call for the detainees' immediate release.



As we were about to board our flight from Sana’a, about two hours ago, the airport… pic.twitter.com/riZayWHkvf — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) December 26, 2024

Глава ВОЗ добавил, что вместе с коллегами сейчас находится в безопасном месте.