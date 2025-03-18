Украина может остаться без лекарств от ВИЧ — ВОЗ бьет тревогу
Категория
Украина
Дата публикации

Украина может остаться без лекарств от ВИЧ — ВОЗ бьет тревогу

Украина может столкнуться еще с одной серьезной проблемой
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Источник:  Reuters

Уже в скором времени Украина может почувствовать нехватку лекарства для лечения ВИЧ. Кроме нее с идентичной проблемой могут столкнуться Гаити, Кения, Лесото, Южный Судан, Буркина-Фасо, Мали и Нигерия. Об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Главные тезисы

  • Решение администрации Трампа приостановить оказание иностранной помощи может привести к истощению запасов лекарства в восьми странах.
  • Глобальная сеть лабораторий по исследованию кори и краснухи также оказалась под угрозой закрытия из-за сокращения финансирования.

Украина может столкнуться еще с одной серьезной проблемой

Команда ВОЗ обращает внимание на то, что неожиданное решение команды Дональда Трампа приостановить предоставление иностранной помощи США "существенно нарушило" поставки лекарства для лечения ВИЧ в 8 странах.

Сейчас существует высокая вероятность того, что в ближайшие несколько месяцев они могут "полностью исчерпать запасы" этих жизненно необходимых медикаментов.

С заявлением по этому поводу уже выступил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесусом.

США несут ответственность за то, чтобы в случае прекращения прямого финансирования для стран этот процесс проходил упорядоченно и гуманно, предоставляя возможность найти альтернативные источники финансирования.

Кроме того, указано, что Координированная ВОЗ Глобальная сеть лабораторий по исследованию кори и краснухи оказалась под угрозой немедленного закрытия.

Нельзя также игнорировать тот факт, что прямо сейчас в Штатах в очередной раз растет уровень заболеваемости корью.

На фоне последних событий команда ВОЗ сообщила, что намерена сократить свою целевую сумму финансирования для чрезвычайных операций в бюджетном периоде 2026-2027 годов до 872 миллиона долларов с 1,2 миллиарда.

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