Украина может остаться без лекарств от ВИЧ — ВОЗ бьет тревогу

Уже в скором времени Украина может почувствовать нехватку лекарства для лечения ВИЧ. Кроме нее с идентичной проблемой могут столкнуться Гаити, Кения, Лесото, Южный Судан, Буркина-Фасо, Мали и Нигерия. Об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Украина может столкнуться еще с одной серьезной проблемой

Команда ВОЗ обращает внимание на то, что неожиданное решение команды Дональда Трампа приостановить предоставление иностранной помощи США "существенно нарушило" поставки лекарства для лечения ВИЧ в 8 странах.

Сейчас существует высокая вероятность того, что в ближайшие несколько месяцев они могут "полностью исчерпать запасы" этих жизненно необходимых медикаментов.

С заявлением по этому поводу уже выступил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесусом.

США несут ответственность за то, чтобы в случае прекращения прямого финансирования для стран этот процесс проходил упорядоченно и гуманно, предоставляя возможность найти альтернативные источники финансирования. Поделиться

Кроме того, указано, что Координированная ВОЗ Глобальная сеть лабораторий по исследованию кори и краснухи оказалась под угрозой немедленного закрытия.

Нельзя также игнорировать тот факт, что прямо сейчас в Штатах в очередной раз растет уровень заболеваемости корью.

На фоне последних событий команда ВОЗ сообщила, что намерена сократить свою целевую сумму финансирования для чрезвычайных операций в бюджетном периоде 2026-2027 годов до 872 миллиона долларов с 1,2 миллиарда.