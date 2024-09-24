В новом отчете Going digital for noncommunicable diseases: the case for action от ВОЗ отмечается, что чат-боты и телемедицина могут способствовать спасению около 2 млн человек по всему миру.
Главные тезисы
- Внедрение технологий телемедицины и чат-ботов может спасти около 2 миллионов человеческих жизней по всему миру.
- Технологии помогают людям преодолевать факторы риска для неинфекционных заболеваний и формировать здоровые привычки.
- Использование цифровых инструментов в медицине снижает нагрузку на систему здравоохранения и улучшает доступ к качественной медпомощи.
- По мнению ВОЗ, табак, нездоровое питание, алкоголь и недостаток физической активности являются основными факторами риска для многих заболеваний.
- Внедрение технологий телемедицины требует лишь небольших затрат на пациента и может значительно сократить количество острых случаев и госпитализаций.
Как технологии телемедицины и чат-боты могут спасти миллионы жизней по всему миру
Отмечается, что расходы по внедрению технологий телемедицины и соответствующих чат-ботов будут составлять всего четверть доллара на пациента в год.
В частности, инвестирование во внедрение этих технологий способно предотвратить примерно 7 млн острых случаев и госпитализаций, существенно уменьшая нагрузку на медицинскую систему во всем мире.
Неинфекционные заболевания типа сердечно-сосудистых, рака, диабета и хронических респираторных заболеваний соответствуют в общей сложности более 74% смертей в мире ежегодно.
В отчете отмечается, что большинство смертельных случаев из-за этих болезней можно предотвратить.
Как технологии телемедицины способны снизить количество случаев инфекционных заболеваний
Отчет показывает, что существует неотложная потребность использовать технологии для увеличения эффективных вмешательств и смягчения растущего бремени на системы здравоохранения во всем мире.
В ВОЗ называют 4 ключевых фактора, которые способствуют рискам развития инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний — это табак, нездоровое питание, алкоголь и нехватка физактивности.
Также из-за повышения кровяного давления, ожирения, повышения уровня глюкозы в крови и уровня холестерина.
Цифровые инструменты, в частности мобильные сообщения и чат-боты, могут помочь людям понять их факторы риска, которые можно изменять, и поощрить их выработать здоровые привычки.
Точное время и инструменты для здравоохранения профессиональных людей могут также помогать им проинформировать решения о своих пациентах.
Люди, живущие с неинфекционными заболеваниями, нуждаются в регулярном мониторинге и непрерывном лечении, и многие нуждаются в длительном и специализированном уходе.
Цифровые инструменты типа телемедицины могут помочь им преодолеть препятствия в доступе к медпомощи.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-