В новом отчете Going digital for noncommunicable diseases: the case for action от ВОЗ отмечается, что чат-боты и телемедицина могут способствовать спасению около 2 млн человек по всему миру.

Как технологии телемедицины и чат-боты могут спасти миллионы жизней по всему миру

Отмечается, что расходы по внедрению технологий телемедицины и соответствующих чат-ботов будут составлять всего четверть доллара на пациента в год.

В частности, инвестирование во внедрение этих технологий способно предотвратить примерно 7 млн острых случаев и госпитализаций, существенно уменьшая нагрузку на медицинскую систему во всем мире.

Технологии телемедицины

Цифровая революция способна освободить революцию в здоровье, отмечает генсекретарь союза Дорин Богдан-Мартир. Поделиться

Неинфекционные заболевания типа сердечно-сосудистых, рака, диабета и хронических респираторных заболеваний соответствуют в общей сложности более 74% смертей в мире ежегодно.

В отчете отмечается, что большинство смертельных случаев из-за этих болезней можно предотвратить.

Как технологии телемедицины способны снизить количество случаев инфекционных заболеваний

Отчет показывает, что существует неотложная потребность использовать технологии для увеличения эффективных вмешательств и смягчения растущего бремени на системы здравоохранения во всем мире.

В ВОЗ называют 4 ключевых фактора, которые способствуют рискам развития инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний — это табак, нездоровое питание, алкоголь и нехватка физактивности.

Также из-за повышения кровяного давления, ожирения, повышения уровня глюкозы в крови и уровня холестерина.

Цифровые инструменты, в частности мобильные сообщения и чат-боты, могут помочь людям понять их факторы риска, которые можно изменять, и поощрить их выработать здоровые привычки.

Точное время и инструменты для здравоохранения профессиональных людей могут также помогать им проинформировать решения о своих пациентах.

Люди, живущие с неинфекционными заболеваниями, нуждаются в регулярном мониторинге и непрерывном лечении, и многие нуждаются в длительном и специализированном уходе.

Цифровые инструменты типа телемедицины могут помочь им преодолеть препятствия в доступе к медпомощи.