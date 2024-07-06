ВОЗ бьет тревогу из-за опасности талька для человека

Онкологическое агентство Всемирной организации здравоохранения пришло к неожиданному выводу. Оно утверждает, что тальк "вероятно канцерогенный" для человека и даже может спровоцировать появление рака.
Главные тезисы
- Хотя исследования указывают на возможный риск появления рака вследствие взаимодействия с тальком, причинно-следственная связь не подтверждена.
- Эксперты отмечают, что главная опасность талька касается людей, занимающихся добычей и переработкой минерала.
- Несмотря на предупреждение ВОЗ, статистик отмечает отсутствие веских доказательств.
- Кроме того, специалисты обращают внимание на другие канцерогенные вещества, которые могут быть более потенциально опасны для здоровья, чем тальк.
Что не так с тальком – объяснение ВОЗ
Несмотря на громкие предупреждения, представители ВОЗ отмечают, что пока у них нет достоверных доказательств этим заявлениям.
Руководство агентства обращает внимание на то, что решение объявить тальк как "вероятно канцерогенный" базируется на "ограниченных доказательствах" того, что он может вызвать рак яичников у людей.
Кроме того, есть "точные доказательства" его связи с раком у крыс, а также "убедительные доказательства" того, что он может проявлять канцерогенные признаки в клетках человека.
Как эти выводы ВОЗ комментируют независимые эксперты
На ситуацию уже отреагировал статистик из Открытого университета Великобритании Кевин Макконвей.
По его словам, пока речь идет о исключительно о потенциальной опасности талька.
Он также обратил внимание на то, что исследования основывались на наблюдениях, и именно поэтому в ВОЗ не могут доказать причинно-следственную связь.
Более того, указано, что IARC классифицировала химическое соединение, которое используют для изготовления многих потребительских товаров (от волокон в одежде и коврах до пластмасс) как канцерогенный акрилонитрил.
Специалисты заявили о немалом количестве доказательств, подтверждающих связь акрилонитрила с раком легких.
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