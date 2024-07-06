ВОЗ бьет тревогу из-за опасности талька для человека
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

ВОЗ бьет тревогу из-за опасности талька для человека

ВОЗ
тальк
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Онкологическое агентство Всемирной организации здравоохранения пришло к неожиданному выводу. Оно утверждает, что тальк "вероятно канцерогенный" для человека и даже может спровоцировать появление рака.

Главные тезисы

  • Хотя исследования указывают на возможный риск появления рака вследствие взаимодействия с тальком, причинно-следственная связь не подтверждена.
  • Эксперты отмечают, что главная опасность талька касается людей, занимающихся добычей и переработкой минерала.
  • Несмотря на предупреждение ВОЗ, статистик отмечает отсутствие веских доказательств.
  • Кроме того, специалисты обращают внимание на другие канцерогенные вещества, которые могут быть более потенциально опасны для здоровья, чем тальк.

Что не так с тальком – объяснение ВОЗ

Несмотря на громкие предупреждения, представители ВОЗ отмечают, что пока у них нет достоверных доказательств этим заявлениям.

Руководство агентства обращает внимание на то, что решение объявить тальк как "вероятно канцерогенный" базируется на "ограниченных доказательствах" того, что он может вызвать рак яичников у людей.

Кроме того, есть "точные доказательства" его связи с раком у крыс, а также "убедительные доказательства" того, что он может проявлять канцерогенные признаки в клетках человека.

Известно, что тальк является природным минералом, используемым для изготовления тальковой детской присыпки и косметики. Именно через такие продукты большинство людей чаще взаимодействуют с тальком. Однако больше всего этот минерал оказывает влияние на тех людей, которые занимаются его добычей, переработкой или используют для изготовления продуктов, - сказано в сообщении.

Как эти выводы ВОЗ комментируют независимые эксперты

На ситуацию уже отреагировал статистик из Открытого университета Великобритании Кевин Макконвей.

По его словам, пока речь идет о исключительно о потенциальной опасности талька.

Он также обратил внимание на то, что исследования основывались на наблюдениях, и именно поэтому в ВОЗ не могут доказать причинно-следственную связь.

Нет никаких доказательств того, что использование талька вызывает повышенный риск рака, – уверяет Кевин Макконвей.

Более того, указано, что IARC классифицировала химическое соединение, которое используют для изготовления многих потребительских товаров (от волокон в одежде и коврах до пластмасс) как канцерогенный акрилонитрил.

Специалисты заявили о немалом количестве доказательств, подтверждающих связь акрилонитрила с раком легких.

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