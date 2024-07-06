ВООЗ б'є на сполох через небезпеку тальку для людини

Онкологічне агентство Всесвітньої організації охорони здоров'я дійшло неочікувано висновку. Воно стверджує, що тальк є "ймовірно канцерогенним" для людини та навіть може спровокувати появу раку.

Що не так з тальком — пояснення ВООЗ

Попри свої гучні попередження, представники ВООЗ зазначають, що поки у них немає достовірних доказів цим заявам.

Керівництво агентства звертає увагу на те, що рішення оголосити тальк як "ймовірно канцерогенний" базується на "обмежених доказах" того, що він може викликати рак яєчників у людей.

Окрім того, є "точні докази" його зв'язку з раком у щурів, а також "переконливі докази" того, що він може проявляти канцерогенні ознаки у клітинах людини.

Відомо, що тальк є природним мінералом, який використовується для виготовлення талькової дитячої присипки та косметики. Саме через такі продукти більшість людей найчастіше взаємодіють із тальком. Проте найбільше цей мінерал має вплив на тих людей, які займаються його видобуванням, переробленням чи використовують його для виготовлення продуктів — йдеться в повідомленні. Поширити

Як ці висновки ВООЗ коментують незалежні експерти

На ситуацію уже відреагував статистик з Відкритого університету Великої Британії Кевін Макконвей.

За його словами, наразі мовиться винятково про потенційну небезпеку тальку.

Він також звернув увагу на те, що дослідження ґрунтувалися на спостереженнях, й саме тому у ВООЗ не можуть довести причинно-наслідковий зв'язок.

Немає жодних доказів того, що використання тальку викликає підвищений ризик раку, — запевняє Кевін Макконвей. Поширити

Ба більше, наголошується, що IARC класифікувала хімічну сполуку, яку використовують для виготовлення багатьох споживачів товарів (від волокон в одязі та килимах до пластмас) як канцерогенний акрилонітрил.

Фахівці заявили про чималу кількість доказів, які підтверджують зв'язок акрилонітрилу з раком легенів.