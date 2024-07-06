ВООЗ б'є на сполох через небезпеку тальку для людини
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

ВООЗ б'є на сполох через небезпеку тальку для людини

ВООЗ
тальк

Онкологічне агентство Всесвітньої організації охорони здоров'я дійшло неочікувано висновку. Воно стверджує, що тальк є "ймовірно канцерогенним" для людини та навіть може спровокувати появу раку.

Головні тези:

  • Хоча дослідження вказують на можливий ризик появи раку внаслідок взаємодії з тальком, причинно-наслідковий зв'язок не підтверджений.
  • Експерти наголошують, що головна небезпека тальку стосується людей, які займаються видобуванням та переробленням мінералу.
  • Попри попередження ВООЗ, статистик відзначає відсутність вагомих доказів.
  • Окрім того, спеціалісти звертають увагу на інші канцерогенні речовини, які можуть бути більш потенційно небезпечними для здоров'я, ніж тальк.

Що не так з тальком — пояснення ВООЗ

Попри свої гучні попередження, представники ВООЗ зазначають, що поки у них немає достовірних доказів цим заявам.

Керівництво агентства звертає увагу на те, що рішення оголосити тальк як "ймовірно канцерогенний" базується на "обмежених доказах" того, що він може викликати рак яєчників у людей.

Окрім того, є "точні докази" його зв'язку з раком у щурів, а також "переконливі докази" того, що він може проявляти канцерогенні ознаки у клітинах людини.

Відомо, що тальк є природним мінералом, який використовується для виготовлення талькової дитячої присипки та косметики. Саме через такі продукти більшість людей найчастіше взаємодіють із тальком. Проте найбільше цей мінерал має вплив на тих людей, які займаються його видобуванням, переробленням чи використовують його для виготовлення продуктів — йдеться в повідомленні.

Як ці висновки ВООЗ коментують незалежні експерти

На ситуацію уже відреагував статистик з Відкритого університету Великої Британії Кевін Макконвей.

За його словами, наразі мовиться винятково про потенційну небезпеку тальку.

Він також звернув увагу на те, що дослідження ґрунтувалися на спостереженнях, й саме тому у ВООЗ не можуть довести причинно-наслідковий зв'язок.

Немає жодних доказів того, що використання тальку викликає підвищений ризик раку, — запевняє Кевін Макконвей.

Ба більше, наголошується, що IARC класифікувала хімічну сполуку, яку використовують для виготовлення багатьох споживачів товарів (від волокон в одязі та килимах до пластмас) як канцерогенний акрилонітрил.

Фахівці заявили про чималу кількість доказів, які підтверджують зв'язок акрилонітрилу з раком легенів.

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