ВООЗ б'є на сполох через небезпеку тальку для людини

Онкологічне агентство Всесвітньої організації охорони здоров'я дійшло неочікувано висновку. Воно стверджує, що тальк є "ймовірно канцерогенним" для людини та навіть може спровокувати появу раку.
Головні тези:
- Хоча дослідження вказують на можливий ризик появи раку внаслідок взаємодії з тальком, причинно-наслідковий зв'язок не підтверджений.
- Експерти наголошують, що головна небезпека тальку стосується людей, які займаються видобуванням та переробленням мінералу.
- Попри попередження ВООЗ, статистик відзначає відсутність вагомих доказів.
- Окрім того, спеціалісти звертають увагу на інші канцерогенні речовини, які можуть бути більш потенційно небезпечними для здоров'я, ніж тальк.
Що не так з тальком — пояснення ВООЗ
Попри свої гучні попередження, представники ВООЗ зазначають, що поки у них немає достовірних доказів цим заявам.
Керівництво агентства звертає увагу на те, що рішення оголосити тальк як "ймовірно канцерогенний" базується на "обмежених доказах" того, що він може викликати рак яєчників у людей.
Окрім того, є "точні докази" його зв'язку з раком у щурів, а також "переконливі докази" того, що він може проявляти канцерогенні ознаки у клітинах людини.
Як ці висновки ВООЗ коментують незалежні експерти
На ситуацію уже відреагував статистик з Відкритого університету Великої Британії Кевін Макконвей.
За його словами, наразі мовиться винятково про потенційну небезпеку тальку.
Він також звернув увагу на те, що дослідження ґрунтувалися на спостереженнях, й саме тому у ВООЗ не можуть довести причинно-наслідковий зв'язок.
Ба більше, наголошується, що IARC класифікувала хімічну сполуку, яку використовують для виготовлення багатьох споживачів товарів (від волокон в одязі та килимах до пластмас) як канцерогенний акрилонітрил.
Фахівці заявили про чималу кількість доказів, які підтверджують зв'язок акрилонітрилу з раком легенів.
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