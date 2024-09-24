У новому звіті Going digital for noncommunicable diseases: the case for action від ВООЗ зазначається, що чат-боти і телемедицина можуть сприяти порятунку близько 2 млн людей по всьому світі.

Як технології телемедицини та чат-боти можуть врятувати мільйони життів по всьому світу

Зазначається, що витрати на впровадження технологій телемедицини та відповідних чат-ботів складатимуть усього чверть долара на пацієнта на рік.

Зокрема, інвестування у запровадження цих технологій здатна запобігти приблизно 7 млн гострих випадків і госпіталізацій, суттєво зменшуючи навантаження на медичну систему у всьому світі.

Технології телемедицини

Цифрова революція здатна вивільнити революцію у здоров‘ї, — зазначає генсекретар спілки Дорін Богдан-Мартір. Поширити

Неінфекційні захворювання на кшталт серцево-судинних, раку, діабету та хронічних респіраторних захворювань відповідають загалом за понад 74% смертей у світі щороку.

У звіті зазначається, що більшості смертельних випадків через ці хвороби можна запобігти.

Як технології телемедицини здатні знизити кількість випадків інфекційних захворювань

Звіт показує, що існує нагальна потреба використовувати технології для збільшення ефективних втручань і пом’якшення зростаючого тягаря на системи охорони здоров’я в усьому світі.

У ВООЗ називають 4 ключові фактори, які сприяють ризикам розвитку інфекційних та серцево-судинних захворювань — це тютюн, нездорове харчування, алкоголь та брак фізактивності.

Також через підвищення кров’яного тиску, ожиріння, підвищення рівня глюкози в крові та рівня холестерину.

Цифрові інструменти, зокрема мобільні повідомлення та чат-боти можуть допомогти людям зрозуміти їхні фактори ризику, які можна змінювати, і заохотити їх виробити здоровіші звички.

Real-time data and tools for health care professionals can also help them make informed decisions about their patients.

Люди, які живуть з неінфекційними захворюванням, потребують регулярного моніторингу та безперервного лікування, і багато хто потребує тривалого та спеціалізованого догляду.

Цифрові інструменти на кшталт телемедицини можуть допомогти їм подолати перешкоди в доступі до меддопомоги.