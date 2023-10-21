В США предупреждают о новом наступлении армии РФ на Авдеевку

Согласно данным американских аналитиков, в течение 20 октября российские оккупанты возобновили наступление в районе Авдеевки.
Солдаты РФ снова пытаются захватить Авдеевку
Институт изучения войны обращает внимание на то, что первая российская наступательная операция в районе Авдеевки 10 октября явилась причиной масштабных потерь российской техники, а также личного состава.
Несмотря на это, солдаты РФ перегруппировались и начали наступление.
Это указывает на то, что военное руководство РФ до сих пор верит в то, что их солдаты могут взять Авдеевку, однако крайне плохо расставляет приоритеты и всегда игнорирует существенные потери своей армии.
По предварительным данным, российские захватчики незначительно продвинулись к западу от Красногоровки (5 км к северу от Авдеевки).
По словам одного из российских военных блогеров, армия РФ безуспешно проводила атаки у Северного (6 км к западу от Авдеевки), к югу от Авдеевки, вблизи Степного (8 км к северо-западу от Авдеевки) и вблизи Новокалинового (11 км к северо-западу от Авдеевки).
Что в Генштабе ВСУ говорят о ситуации на фронте
Согласно данным Генштаба, бойцам ВСУ удалось отбить атаки врага вблизи Авдеевки, Новокалинового, Степного, Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки) и Северного.
Кроме того, сообщается, что под Авдеевкой наши защитники повредили и уничтожили около 50 российских танков и более 100 единиц бронетехники.
В последние несколько дней украинская армия уничтожила 200 единиц российской бронетехники.
По словам главы Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша, солдаты РФ пытаются отремонтировать поврежденную технику просто на поле боя.
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