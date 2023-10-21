Згідно з даними американських аналітиків, протягом 20 жовтня російські окупанти відновили наступ у районі Авдіївки.

Солдати РФ знову намагаються захопити Авдіївку

Інститут вивчення війни звертає увагу на те, що перша російська наступальна операція в районі Авдіївки 10 жовтня стала причиною масштабних втрат російської техніки, а також особового складу.

Попри це, солдати РФ перегрупувалися та знову розпочали наступ.

Це вказує на те, що військове керівництво РФ досі вірить в те, що їхні вояки можуть взяти Авдіївку, однак воно вкрай погано розставляє пріоритети та завжди ігнорує суттєві втрати своєї армії.

За попередніми даними, російські загарбники незначно просунулися на захід від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки).

За словами одного з російських військових блогерів, армія РФ безуспішно проводила атаки біля Сіверного (6 км на захід від Авдіївки), на південь від Авдіївки, поблизу Степового (8 км на північний захід від Авдіївки) та поблизу Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки).

Що у Генштабі ЗСУ кажуть про ситуацію на фронті

Згідно з даними Генштабу, бійцям ЗСУ вдалося відбити атаки ворога поблизу Авдіївки, Новокалинового, Степового, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Сіверного.

Окрім того, наголошується, що під Авдіївкою наші захисники пошкодили та знищили майже 50 російських танків і понад 100 одиниць бронетехніки.

Протягом останніх декількох днів українська армія знищила 200 одиниць російської бронетехніки.

За словами очільника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, солдати РФ намагаються відремонтувати пошкоджену техніку ще в полі.