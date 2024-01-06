В США прогнозируют наступление РФ на еще один населенный пункт Украины

Как считает команда ISW, в ближайшие недели армия России может снова попытаться захватить Купянск Харьковской области.
Новой целью России в Украине может стать Купянск
Согласно данным американского Института изучения войны, в оккупантов есть группировка сил в этом районе, которая выглядит менее деградированной, чем другие российские группировки.
Именно поэтому аналитики пришли к выводу, что враг попытается активизировать наступление на Купянском направлении (Харьковская и Луганская область).
Что важно понимать, недавно украинские официальные лица предупредили, что армия РФ планирует захватить Купянск и Боровую (35 км к западу от Сватового) зимой 2024 г.
Может Россия начать наступление на всю Харьковскую область
Команда ISW обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день армия РФ не смогла накопить достаточно сил в Белгородской области для начала широкомасштабных наступательных операций где-нибудь на севере или северо-востоке Харьковщины.
Украинские власти не заявляли публично о том, что враг начал неожиданно наращивать свои силы на Купянском направлении.
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