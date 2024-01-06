В США прогнозируют наступление РФ на еще один населенный пункт Украины

Как считает команда ISW, в ближайшие недели армия России может снова попытаться захватить Купянск Харьковской области.

Новой целью России в Украине может стать Купянск

Согласно данным американского Института изучения войны, в оккупантов есть группировка сил в этом районе, которая выглядит менее деградированной, чем другие российские группировки.

Именно поэтому аналитики пришли к выводу, что враг попытается активизировать наступление на Купянском направлении (Харьковская и Луганская область).

Что важно понимать, недавно украинские официальные лица предупредили, что армия РФ планирует захватить Купянск и Боровую (35 км к западу от Сватового) зимой 2024 г.

Захват этих городов, вероятно, вытеснит украинские войска с восточного берега реки Оскол в Харьковской области и создаст условия для будущих российских наступательных операций вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная. Темпы российских операций на Купянском направлении и очевидная конфигурация российских сил в Луганской и Харьковской областях вообще не указывают на приближение российской наступательной операции вдоль всей линии Купянск-Лиман. Поделиться

Может Россия начать наступление на всю Харьковскую область

Команда ISW обращает внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день армия РФ не смогла накопить достаточно сил в Белгородской области для начала широкомасштабных наступательных операций где-нибудь на севере или северо-востоке Харьковщины.

Украинские власти не заявляли публично о том, что враг начал неожиданно наращивать свои силы на Купянском направлении.