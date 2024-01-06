У США прогнозують наступ РФ на ще один населений пункт України

Як вважає команда ISW, протягом найближчих тижнів армія Росії може знову спробувати захопити Куп'янськ Харківської області.

Новою ціллю Росії в Україні може стати Куп'янськ

Згідно з даними американького Інституту вивчення війни, окупанти мають угруповання сил у цьому районі, яке виглядає менш деградованим, ніж інші російські угруповання.

Саме тому аналітики дійшли висновку, що ворог спробує активізувати наступ на Куп'янському напрямку (Харківська та Луганська область).

Що важливо розуміти, нещодавно українські офіційні особи попередили, що армія РФ планує захопити Куп'янськ і Борову (35 км на захід від Сватового) взимку 2024 р.

Захоплення цих міст, ймовірно, витіснить українські війська зі східного берега річки Оскіл у Харківській області та створить умови для майбутніх російських наступальних операцій уздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Темпи російських операцій на Куп'янському напрямку та очевидна конфігурація російських сил в окупованих Луганській та Харківській областях загалом не вказують на наближення російської наступальної операції вздовж усієї лінії Куп'янськ-Лиман. Поширити

Чи може Росія розпочати наступ на всю Харківську область

Команда ISW звертає увагу на те, що станом на сьогодні армія РФ не змогла накопичити достатньо сил у Бєлгородській області для початку широкомасштабних наступальних операцій деінде на півночі або північному сході Харківщини.

Українська влада не заявляла публічно про те, що ворог почав неочікувано нарощувати свої сили на Куп'янському напрямку.