У США прогнозують наступ РФ на ще один населений пункт України

Як вважає команда ISW, протягом найближчих тижнів армія Росії може знову спробувати захопити Куп'янськ Харківської області.
Новою ціллю Росії в Україні може стати Куп'янськ
Згідно з даними американького Інституту вивчення війни, окупанти мають угруповання сил у цьому районі, яке виглядає менш деградованим, ніж інші російські угруповання.
Саме тому аналітики дійшли висновку, що ворог спробує активізувати наступ на Куп'янському напрямку (Харківська та Луганська область).
Що важливо розуміти, нещодавно українські офіційні особи попередили, що армія РФ планує захопити Куп'янськ і Борову (35 км на захід від Сватового) взимку 2024 р.
Чи може Росія розпочати наступ на всю Харківську область
Команда ISW звертає увагу на те, що станом на сьогодні армія РФ не змогла накопичити достатньо сил у Бєлгородській області для початку широкомасштабних наступальних операцій деінде на півночі або північному сході Харківщини.
Українська влада не заявляла публічно про те, що ворог почав неочікувано нарощувати свої сили на Куп'янському напрямку.
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