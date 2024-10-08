В США произошла самая большая в истории автогонок NASCAR с участием наибольшего количества машин.
Главные тезисы
- Масштабная авария во время автогонок NASCAR в США произошла в Талладиге, Алабама, с участием 28 автомобилей, став самой крупной в истории NASCAR.
- Украинский гонщик Александр Бондарев подписал контракт с командой Формулы-1, присоединившись к академии водителей “Уильямс”, открывая новые возможности для украинских гонщиков.
Что известно о масштабной автомобильной аварии во время автогонок NASCAR в США
Отмечается, что ДТП произошло во время автогонок в городе Талладига на территории штата Алабама.
Во время прохождения 185-го круга второго этапа второго раунда плей-офф NASCAR Cup Series сезона-2024 произошло столкновение с участием 28 авто.
Из-за аварии по гонке фактически выбыла вся группа лидеров.
После завала гонка была прервана красными флагами и финишировала в овертайме.
Хотя и есть задокументированные аварии с участием большего количества автомобилей в современном спорте (с 1972 года), авария с 28 автомобилями является самой статистически зафиксированной аварией NASCAR.
Contact at the front of the field, and multiple #NASCARPlayoffs drivers are collected. pic.twitter.com/DoefQLRTOe— NASCAR (@NASCAR) October 6, 2024
Что известно о выступлениях украинских гонщиков в соревнованиях Формулы-1
Украинский гонщик Александр Бондарев присоединился к академии водителей "Уильямс" в сентябре 2023 года, став первым украинцем в истории подписавшим контракт с командой Формулы-1.
15-летний украинский гонщик — член академии водителей "Уильямс". Подписал контракт с итальянской командой Prema Racing.
В начале сезона-2022 получил титул чемпиона всемирно известной серии картинга WSK — WSK Super Master Series.
В 2013-м украинец финишировал 14-м в Чемпионате мира и шестым в финальном кубке WSK.
В 2024 году Бондарев в Кубке Чемпионов WSK 2024 занял подиумы во всех четырех раундах турнира, а в финале завоевал чемпионство.
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