Украинский гонщик Бондарев впервые в истории примет участие в итальянской Формуле-4

Александр Бондарев стал первым украинским гонщиком в истории, который поучаствует в итальянской Формуле-4.

Украинец Бондарев вошел в элиту Формулы-1

Об этом сообщил спортивный директор "Уильямс" Свен Смитс во время подкаста Feeder Series.

Бондарев присоединился к академии водителей "Уильямс" в сентябре 2023 года, став первым украинцем в истории подписавшим контракт с командой Формулы-1. Сейчас спортсмен выступает в картинге и занимает 18 место среди 82 участников в турнирной таблице Чемпионата Европы FIA в середине сезона.

Смитс, управляющий академией, сообщил, что 15-летний гонщик в следующем сезоне дебютирует в Формуле-4. Спортивный директор сказал, что Бондарев уже прошёл тестирование F4. Впрочем, на этом экзамены не завершаются. Смитс подчеркнул, что украинца еще ожидают другие тестирования.

Когда ты занимаешься картингом, тебе нужно составить двухлетний план. Иного выбора нет. У нас для него есть программа. Поэтому он все еще сосредоточен на ОК-картинге, чемпионате Европы.

Настоящая программа тестирования начнется через пять дней. В начале июня существует интенсивная программа тестирования вплоть до конца года. Он проведет две последние гонки итальянского чемпионата F4, а затем будет готовиться к F4 UAE зимой, чтобы затем принять участие в F4 UAE в январе и феврале, прежде чем начнет выступать в итальянском F4 [в следующем году].

Таким образом, Бондарев дебютирует в Формуле-4 во время шестого раунда на трассе Circuit de Barcelona-Catalonya, который состоится 27-29 сентября, а затем выступит в финале сезона в Монце. Поделиться

Бондарев начнет выступления в Формуле-4 после Чемпионата мира по картингу FIA, который состоится 12-15 сентября на автодроме PF International в Англии. Это событие, вероятно, будет его последним в картинге.

Кто такой Александр Бондарев

15-летний украинский гонщик — член академии водителей "Уильямс". Подписал контракт с итальянской командой Prema Racing.

В начале сезона-2022 получил титул чемпиона всемирно известной серии картинга WSK — WSK Super Master Series.

В апреле 2022 года Бондарев попал в тяжелую аварию на одном из этапов гонки в Испании. Он получил многочисленные травмы ноги и перенес десять операций, но уже через пять месяцев вернулся на трек.

В 2013-м украинец финишировал 14-м в Чемпионате мира и шестым в финальном кубке WSK.

В 2024 году Бондарев в Кубке Чемпионов WSK 2024 занял подиумы во всех четырех раундах турнира, а в финале завоевал чемпионство.