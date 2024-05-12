Украина завоевала третью медаль Евро-2024 по карате
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Украина завоевала третью медаль Евро-2024 по карате

Ukrainian Karate Federation
Сборная Украины
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Украина завоевала третью медаль Евро-2024 по карате — "бронзу" мужских соревнований по кумите. 12 мая последний день первенства проходит в хорватском Задаре.

Мужская сборная Украины по каратэ получила "бронзу" чемпионата Европы

Украинцы завоевали четвертую подряд награду "сине-желтых" в мужском командном кумите.

Об этом сообщила Украинская федерация каратэ.

В преддверии "сине-желтые" получили две личные награды Евро. В мужском и женском турнирах по кумите третьи места заняли Валерий Чоботар и Элина Селеменева соответственно.

В командных соревнованиях украинцы стартовали с поражения от Италии во втором раунде — 1:3. Благодаря выходу итальянцев в финал "сине-желтые" получили возможность сразиться за "бронзу" — в малом финале было необходимо побеждать Турцию.

Как прошло "бронзовое" противостояние

Финал начался с ничьей — 1:1 в схватке с участием Андрея Торошенко.

Вперед "сине-желтых" вывел Ризван Талибов, а преимущество закрепил Валерий Чоботар — 2:0 в противостоянии.

Валерий Сонных свою четвертую схватку проиграл — минимальные 4:5 от Хасана Арслана.

В то же время медаль для сборной зафиксировал Андрей Заплитный, на заключительных секундах вырвавший результативную победу 8:6. Общий счет противостояния — 3:1.

Все награды Украины на Евро-2024

  • +68 кг (женщины): "бронза" (Элина Селеменева)

  • -84 кг (мужчины): "бронза" (Валерий Чеботарь)

  • Командное кумите: "бронза" (Валерий Чеботарь, Станислав Горуна, Валерий Сонных, Ризван Талибов, Андрей Торошанко, Константин Цымбал, Андрей Заплетный)

Что означают результаты Украины на Евро-2024

Впервые с 2016 года "сине-желтые" завершили чемпионат без золотых медалей.

Мужская команда по кумите выигрывает медали четвертого Евро подряд: после "золота" 2023 года, "бронзы" 2021 и 2022 годов.

В медальном зачете Евро-2024 украинцы финишировали 17-ми. Зачет выиграла Турция: три медали золотого сорта, семь — бронзового.

У сборной Украины три медали по каратэ на турнире в Париже

Трижды украинцы поднимались на пьедестал почета на этапе Премьер-лиги по карате во Франции.

Золото, серебро и бронза — это результат выступления представителей сборной Украины на этапе Премьер-лиги, — сообщил НОК.

Третью в карьере медаль высшего сорта на турнирах этой серии завоевал во французской столице Валерий Чеботар.

Отметим, что на пути к золоту в весовой категории до 84 кг 30-летний каратист из Черновцов одолел двукратного чемпиона мира египтянина Юссефа Бадави (3:0), а в финале одержал верх над Константиносом Мастрогианнисом из Греции (0:0), — отметили. в комитете.

Вице-чемпионкой турнира в весовой категории до 61 кг, одержав таким образом 15-ю в карьере медаль Премьер-лиги, стала Анита Серегина. А бронзу в весе свыше 84 кг завоевал Ризван Талибов.

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