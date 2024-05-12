Україна виборола третю медаль Євро-2024 з карате
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Україна виборола третю медаль Євро-2024 з карате

Ukrainian Karate Federation
Збірна України

Україна здобула третю медаль Євро-2024 з карате — "бронзу" чоловічих змагань із куміте. 12 травня останній день першості проходить у хорватському Задарі.

Чоловіча збірна України з карате здобула “бронзу” чемпіонату Європи

Українці вибороли четверту поспіль нагороду "синьо-жовтих" у чоловічому командному куміте.

Про це повідомила Українська федерація карате.

Напередодні "синьо-жовті" здобули дві особисті нагороди Євро. У чоловічому й жіночому турнірах із куміте треті місця посіли Валерій Чоботар та Еліна Сєлємєнєва відповідно.

У командних змаганнях українці стартували з поразки від Італії в другому раунді — 1:3. Завдяки виходу італійців у фінал "синьо-жовті" отримали нагоду поборотися за "бронзу" — у малому фіналі було необхідно перемагати Туреччину.

Як пройшло "бронзове" протистояння

Фінал розпочався із нічиєї — 1:1 у сутичці за участю Андрія Торошанка.

Вперед "синьо-жовтих" вивів Різван Талібов, а перевагу закріпив Валерій Чоботар — 2:0 у протистоянні.

Валерій Сонних свою четверту сутичку програв — мінімальні 4:5 від Хасана Арслана.

Натомість медаль для збірної зафіксував Андрій Заплітний, що на заключних секундах вирвав результативну перемогу 8:6. Загальний рахунок протистояння — 3:1.

Усі нагороди України на Євро-2024

  • +68 кг (жінки): "бронза" (Еліна Сєлємєнєва)

  • -84 кг (чоловіки): "бронза" (Валерій Чоботар)

  • Командне куміте: "бронза" (Валерій Чоботар, Станіслав Горуна, Валерій Сонних, Різван Талібов, Андрій Торошанко, Костянтин Цимбал, Андрій Заплітний)

Що означають результати України на Євро-2024

Вперше з 2016 року "синьо-жовті" завершили чемпіонат без золотих медалей.

Чоловіча команда з куміте виграє медалі четвертого Євро поспіль: після "золота" 2023 року, "бронзи" 2021 та 2022 років.

У медальному заліку Євро-2024 українці фінішували 17-ми. Залік виграла Туреччина: три медалі золотого ґатунку, сім — бронзового.

Збірна України має три медалі з карате на турнірі у Парижі

Тричі українці піднімалися на п’єдестал пошани на етапі Прем’єр-ліги з карате у Франції.

Золото, срібло та бронза — такий підсумок виступу представників збірної України на етапі Прем’єр-ліги, — повідомив НОК.

Третю в кар’єрі медаль найвищого ґатунку на турнірах цієї серії виборов у французькій столиці Валерій Чоботар.

Відзначимо, що на шляху до золота у ваговій категорії до 84 кг 30-річний каратист з Чернівців здолав дворазового чемпіона світу єгиптянина Юссефа Бадаві (3:0), а у фіналі взяв гору над Константіносом Мастрогіаннісом з Греції (0:0), — зауважили в комітеті.

Віцечемпіонкою турніру у ваговій категорії до 61 кг, здобувши таким чином 15-ту в кар’єрі медаль Прем’єр-ліги, стала Аніта Серьогіна. А бронзу у вазі понад 84 кг виборов Ризван Талібов.

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