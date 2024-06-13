Український гонщик Бондарев вперше в історії візьме участь в італійській Формулі-4

Олександр Бондарев став першим українським гонщиком в історії, який візьме участь в італійській Формулі-4.

Українець Бондарев увійшов в еліту Формули-1

Про це повідомив спортивний директор "Вільямс" Свен Смітс під час подкасту Feeder Series.

Бондарев приєднався до академії водіїв "Вільямс" у вересні 2023 року, ставши першим українцем в історії, хто підписав контракт з командою Формули-1. Наразі спортсмен виступає в картингу та посідає 18-те місце серед 82 учасників у турнірній таблиці Чемпіонату Європи FIA в середині сезону.

Смітс, який керує академією, повідомив, що 15-річний гонщик в наступному сезоні дебютує у Формулі-4. Спортивний директор сказав, що Бондарев вже пройшов тестування F4. Втім на цьому іспити не завершуються. Смітс наголосив, що на українця ще очікують інші тестування.

Коли ти займаєшся картингом, тобі потрібно скласти дворічний план. Іншого вибору немає. У нас для нього є програма. Тож на цей момент він усе ще зосереджений на ОК-картінгу, чемпіонаті Європи.

Справжня програма тестування розпочнеться через п’ять днів. На початку червня, існує інтенсивна програма тестування аж до кінця року. Він проведе дві останні гонки італійського чемпіонату F4, а потім готуватиметься до F4 UAE взимку, щоб потім взяти участь у F4 UAE у січні і лютому, перш ніж почне виступати в італійській F4 [наступного року].

Таким чином Бондарев дебютує у Формулі-4 під час шостого раунду на трасі Circuit de Barcelona-Catalonya, який відбудеться 27-29 вересня, а потім виступить у фіналі сезону в Монці. Поширити

Бондарев розпочне виступи у Формулі-4 після Чемпіонату світу з картингу FIA, який відбудеться 12-15 вересня на автодромі PF International в Англії. Ця подія, ймовірно, буде його останньою у картингу.

Хто такий Олександр Бондарев

15-річний український гонщик — член академії водіїв "Вільямс". Підписав контракт з італійською командою Prema Racing.

На початку сезону-2022 здобув титул чемпіона всесвітньо відомої серії картингу WSK — WSK Super Master Series.

У квітні 2022 року Бондарев потрапив у важку аварію на одному з етапів перегонів в Іспанії. Він отримав численні травми ноги та переніс десять операцій, однак вже через п'ять місяців повернувся на трек.

У 2013-му українець фінішував 14-м у Чемпіонаті світу та шостим у фінальному кубку WSK.

У 2024 році Бондарев у Кубку Чемпіонів WSK 2024 посів подіуми в усіх чотирьох раундах турніру, а у фіналі здобув чемпіонство.