У США сталась найбільша в історії автоперегонів NASCAR за участю найбільшої кількості машин.
Головні тези:
- Масштабна аварія під час автоперегонів NASCAR у США відбулась під час 185-го кола в Талладізі, Алабама.
- Аварія із 28 автомобілями стала найбільшою аварією NASCAR, зафіксованою статистично.
- Українець Олександр Бондарев став першим гонщиком з України, що підписав контракт з командою Формули-1, приєднавшись до академії водіїв “Вільямс”.
- Бондарев вже встиг здобути титули у картингу та Чемпіонів WSK 2024 та регулярно демонструє вражаючі результати в гоночному світі.
- Історична аварія та досягнення українського гонщика визначають нові тенденції у світі автоспорту та залізниць його наступну епоху.
Що відомо про масштабну автомобільну аварію під час автоперегонів NASCAR у США
Зазначається, що ДТП сталась під час автоперегонів у місті Талладіга на території штату Алабама.
Під час проходження 185-го кола другого етапу другого раунду плей-оф NASCAR Cup Series сезону-2024 відбулось зіткнення за участю 28 авто.
Через аварію з гонки фактично вибула вся група лідерів.
Після завалу гонка була перервана червоними прапорами та фінішувала в овертаймі.
Хоч і є задокументовані аварії за участю більшої кількості автомобілів у сучасному спорті (з 1972 року), аварія із 28 автомобілями є найбільшою статистично зафіксованою аварією NASCAR.
Contact at the front of the field, and multiple #NASCARPlayoffs drivers are collected. pic.twitter.com/DoefQLRTOe— NASCAR (@NASCAR) October 6, 2024
Що відомо про виступи українських гонщиків у змаганнях Формули-1
Український гонщик Олександр Бондарев приєднався до академії водіїв "Вільямс" у вересні 2023 року, ставши першим українцем в історії, хто підписав контракт з командою Формули-1.
15-річний український гонщик — член академії водіїв "Вільямс". Підписав контракт з італійською командою Prema Racing.
На початку сезону-2022 здобув титул чемпіона всесвітньо відомої серії картингу WSK — WSK Super Master Series.
У 2013-му українець фінішував 14-м у Чемпіонаті світу та шостим у фінальному кубку WSK.
У 2024 році Бондарев у Кубку Чемпіонів WSK 2024 посів подіуми в усіх чотирьох раундах турніру, а у фіналі здобув чемпіонство.
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