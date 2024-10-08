У США сталась одна з наймасштабніших аварій під час автоперегонів ― відео
Категорія
Події
Дата публікації

У США сталась одна з наймасштабніших аварій під час автоперегонів ― відео

Аварія на автоперегонах
Джерело:  online.ua

У США сталась найбільша в історії автоперегонів NASCAR за участю найбільшої кількості машин. 

Головні тези:

  • Масштабна аварія під час автоперегонів NASCAR у США відбулась під час 185-го кола в Талладізі, Алабама.
  • Аварія із 28 автомобілями стала найбільшою аварією NASCAR, зафіксованою статистично.
  • Українець Олександр Бондарев став першим гонщиком з України, що підписав контракт з командою Формули-1, приєднавшись до академії водіїв “Вільямс”.
  • Бондарев вже встиг здобути титули у картингу та Чемпіонів WSK 2024 та регулярно демонструє вражаючі результати в гоночному світі.
  • Історична аварія та досягнення українського гонщика визначають нові тенденції у світі автоспорту та залізниць його наступну епоху.

Що відомо про масштабну автомобільну аварію під час автоперегонів NASCAR у США

Зазначається, що ДТП сталась під час автоперегонів у місті Талладіга на території штату Алабама.

Під час проходження 185-го кола другого етапу другого раунду плей-оф NASCAR Cup Series сезону-2024 відбулось зіткнення за участю 28 авто.

Через аварію з гонки фактично вибула вся група лідерів.

Після завалу гонка була перервана червоними прапорами та фінішувала в овертаймі.

Хоч і є задокументовані аварії за участю більшої кількості автомобілів у сучасному спорті (з 1972 року), аварія із 28 автомобілями є найбільшою статистично зафіксованою аварією NASCAR.

Що відомо про виступи українських гонщиків у змаганнях Формули-1

Український гонщик Олександр Бондарев приєднався до академії водіїв "Вільямс" у вересні 2023 року, ставши першим українцем в історії, хто підписав контракт з командою Формули-1.

15-річний український гонщик — член академії водіїв "Вільямс". Підписав контракт з італійською командою Prema Racing.

На початку сезону-2022 здобув титул чемпіона всесвітньо відомої серії картингу WSK — WSK Super Master Series.

У 2013-му українець фінішував 14-м у Чемпіонаті світу та шостим у фінальному кубку WSK.

У 2024 році Бондарев у Кубку Чемпіонів WSK 2024 посів подіуми в усіх чотирьох раундах турніру, а у фіналі здобув чемпіонство.

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